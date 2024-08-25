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Фото На Лиепайском шоссе возле кафе Meža vējš произошла авария

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На Лиепайском шоссе возле кафе Meža vējš произошла авария
На Лиепайском шоссе возле кафе Meža vējš произошла авария Фото: Linda Dišķavičus

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на Лиепайском шоссе (А9) возле кафе Meža vējš, рассказал очевидец порталу Apollo.lv.

Галерея: Авария на Лиепайском шоссе

На фотографиях видно, что на месте происшествия находятся машины скорой медицинской помощи (NMPD).

"Первоначальная информация показывает, что около 13:00 произошло столкновение трех автомобилей. Вероятно, есть пострадавшие. На данный момент дополнительной информации нет", - сообщила порталу Apollo.lv представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

В субботу, 24 августа, в Латвии было зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было два велосипедиста, два водителя электроскутеров и один пешеход.

За различные нарушения правил дорожного движения в субботу составлено 485 протоколов, в том числе 259 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато два административных и десять уголовных дел.

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