Аналитики: победу Украины можно приблизить простыми мерами

"Это означает, что Украина может поразить не более 20 объектов из 250", - отмечают в центре.

Потенциальные цели в зоне действия ATACMS включают крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные базы, склады топлива, склады боеприпасов и штабы. По мнению ISW, эти цели будет очень трудно перемещать, а в настоящее время они оказывают поддержку российским войскам в сферах управления и контроля, разведки, логистики и технического обслуживания.

ISW не согласен с аргументами правительства США о том, что удары ракетами ATACMS по территории России не будут иметь смысла, поскольку российские войска перебазировали свои военно-воздушные силы дальше вглубь страны. Было бы неправильно не принять во внимание "сотни других объектов, поддерживающих Россию в войне против Украины".

Отмена запрета создаст серьезную угрозу и окажет значительное материально-техническое и оперативное давление на российскую армию, говорится в докладе.

Руководство, скорее всего, значительно реорганизует свои вооруженные силы в тылу страны, чтобы защитить их от атак Украины. Подобный эффект уже наблюдался в 2022 году, когда Украина впервые применила пусковые установки ракет HIMARS, и российской стороне потребовалось долгое время, чтобы адаптироваться к новой угрозе и вывести военные объекты за пределы досягаемости.

ISW считает, что возможности России предотвратить атаки ATACMS с помощью средств ПВО ограничены.

"Удары украинских беспилотников показали, что противовоздушная оборона слаба или вовсе отсутствует во многих внутренних районах России. Вооруженным силам, скорее всего, придется перебросить средства ПВО и радиоэлектронной борьбы со всей России, а также с линии фронта в Украине. Это, в свою очередь, позволит Украине активизировать свои воздушные операции вдоль линии фронта", - уверены в ISW.

В течение нескольких месяцев украинское правительство просило своих партнеров разрешить атаки с использованием оружия дальнего радиуса действия на российской территории.

В настоящее время Киев стремится совершать такие атаки с помощью собственного оружия, включая беспилотники дальнего радиуса действия или модифицированные противокорабельные ракеты "Нептун".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если удастся побудить союзников снять ограничения на использование оружия дальнего радиуса действия, это "действительно приблизит нас к общей победе".

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