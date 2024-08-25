"Рейс во Францию, единственную страну в ЕС, которая готова была арестовать Дурова, можно рассматривать как случайность (например, вынужденная посадка самолета), результат некомпетентности Дурова или же как попытку основателя Telegram защитить себя от последствий несостоявшихся переговоров в Баку. Объединенные Арабские Эмираты, где базируется компания Дурова, в отличие от Франции, могли бы инициировать процедуру выдачи Дурова в Россию", - пишет Мартынов.

Он также подчеркивает, что представители Дурова до сих пор не обращались за помощью в российское консульство, несмотря на настойчивые попытки российских дипломатических служб оказать такую помощь.

Как уже сообщалось, Дуров был задержан в субботу в парижском аэропорту Ле Бурже после прибытия на частном самолете из столицы Азербайджана Баку. Выяснилось, что во Франции он находился в розыске.

Дурову могут предъявить обвинения в том, что он, будучи основателем и генеральным директором Telegram, не сделал ничего, чтобы предотвратить использование платформы для совершения таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, продажа краденого и сексуальная эксплуатация детей. Французские правоохранительные органы считают, что Дуров причастен к этим преступлениям, поскольку отказывается модерировать контент платформы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

На воскресенье назначено судебное заседание, по итогам которого Дурову будет избрана мера пресечения.

Дуров не живет в России с 2014 года. В 2021 году стало известно, что он получил французское гражданство. В основном же он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у него есть гражданство и этой страны. Кроме того, Дуров также имеет гражданство Сент-Китс и Невис.

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