Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил от Кремля предложение, которое не принял, и уехал во Францию, потому что она не выдаст его России, считает главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов.
"Моя гипотеза: Дурову предложили передать контроль над русскоязычным сегментом Телеграма Кремлю, после чего он приземлился в стране, откуда его не выдадут в Россию", - написал Мартынов в X.
В колонке, опубликованной в "Новой газете Европа" он вспоминает, какие события предшествовали аресту Дурова. Так, Госдума приняла закон, запрещающий российским солдатам использовать смартфоны на войне, при том, что для связи в российской армии в основном использовали Telegram. Кроме того, был принят закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек регистрироваться в Роскомнадзоре, и это поставило под удар Z-блогеров - "журналистов", поддерживающих войну и освещающих ее главным образом в Telegram.
Мартынов отмечает, что за последние недели российские власти, возможно, несколько раз проверяли возможность блокировки Telegram, что сделало платформу недоступной для многих пользователей в России, если они не используют VPN.
"Давление на Telegram выглядит как стремление российской диктатуры закрыть вопрос с доступом к неподцензурной информации для россиян", - считает главный редактор "Новой газеты Европа".
Он также напоминает, что Дуров прибыл во Францию из Баку, где только что побывал российский диктатор Владимир Путин. По неподтвержденной информации, Дуров надеялся на переговоры с Путиным, но они не состоялись. Возможно, предполагает журналист, Дуров знал, что его могут задержать, но как гражданин Франции он не может быть экстрадирован в Россию.
"Рейс во Францию, единственную страну в ЕС, которая готова была арестовать Дурова, можно рассматривать как случайность (например, вынужденная посадка самолета), результат некомпетентности Дурова или же как попытку основателя Telegram защитить себя от последствий несостоявшихся переговоров в Баку. Объединенные Арабские Эмираты, где базируется компания Дурова, в отличие от Франции, могли бы инициировать процедуру выдачи Дурова в Россию", - пишет Мартынов.
Он также подчеркивает, что представители Дурова до сих пор не обращались за помощью в российское консульство, несмотря на настойчивые попытки российских дипломатических служб оказать такую помощь.
Как уже сообщалось, Дуров был задержан в субботу в парижском аэропорту Ле Бурже после прибытия на частном самолете из столицы Азербайджана Баку. Выяснилось, что во Франции он находился в розыске.
Дурову могут предъявить обвинения в том, что он, будучи основателем и генеральным директором Telegram, не сделал ничего, чтобы предотвратить использование платформы для совершения таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, продажа краденого и сексуальная эксплуатация детей. Французские правоохранительные органы считают, что Дуров причастен к этим преступлениям, поскольку отказывается модерировать контент платформы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
На воскресенье назначено судебное заседание, по итогам которого Дурову будет избрана мера пресечения.
Дуров не живет в России с 2014 года. В 2021 году стало известно, что он получил французское гражданство. В основном же он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у него есть гражданство и этой страны. Кроме того, Дуров также имеет гражданство Сент-Китс и Невис.
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