"Церкви неприкосновенны". Папа римский выразил озабоченность в связи с запретом РПЦ в Украине

Позиция РПЦ по вопросу войны

При этом Русская православная церковь официально поддерживает войну России против Украины и всячески способствует действиям российских военных.

Патриарх Кирилл полностью поддерживает действия Владимира Путина против Украины Фото: Getty Images

Недавно участники Русского народного собора под руководством московского патриарха Кирилла приняли "наказ", в котором описали российское вторжение в Украину как "священную войну", где Москва защищает мир от "осатаневшего Запада".

В начале 2023 года патриарх Кирилл выступил с речью, в которой призвал духовенство и мирян РПЦ активнее помогать российским солдатам, участвующим в войне против Украины. Весной прошлого года патриарх ввел новую должность — главного военного священника "в зоне СВО".

Социологи сообщают, что сейчас более 50% населения Украины поддерживают автокефальную Православную церковь Украины, которая имеет около 8-9 тысяч приходов.

И только 5% украинцев поддерживают УПЦ, которая имеет около 9 тысяч приходов. Однако это миллионы людей, которые готовы защищать свою структуру и руководство.

Эксперты прогнозируют, что УПЦ и ее защитники будут оспаривать закон как в Украине, так и на Западе.

Что Франциск говорил о войне

Папа Франциск неоднократно делал противоречивые заявления о войне России против Украины.

Встреча папы Франциска с верующими из Украины Фото: Getty Images

В марте 2024 года в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI он призвал Украину найти смелость для начала мирных переговоров и употребил выражение "белый флаг". Франциск объяснил, что договариваться о мире надо вовремя и искать для этого посредников.