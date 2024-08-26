Telegram выступил с первым сообщением после задержания Дурова

Команда Telegram утверждает, что соблюдает правовые акты Евросоюза, в том числе и закон о цифровых услугах.

В официальном сообщении указывается, что управление платформой соответствует сферам отрасли и постоянно улучшается.

"Исполнительному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе.

Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за неправомерное использование этой платформы", - говорится в сообщении.

Команда также подчеркнула, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram в качестве средства связи и как важный источник информации.

Наконец, создатели платформы добавили, что надеются на скорое разрешение сложившейся ситуации.

Напомним, Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он вышел из своего частного самолета, Дуров прилетел во Францию из Азербайджана. Как пишет телеканал TF1, Дуров был объявлен в розыск на основании того, что отсутствие модерации в Telegram и сотрудничества с правоохранителями сделало его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в т. ч. распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.

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