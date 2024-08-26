В понедельник, 26 августа, в Риге произошла очередная авария на Воздушном мосту. Легковой автомобиль со встречной полосы движения врезался в троллейбус предприятия Rīgas satiksme (RS), свидетельствует информация в соцсетях.
Видео ⟩ В Риге машина со встречной полосы движения протаранила троллейбус
Авария на ул. Бривибас произошла до 14:00.
Как свидетельствуют записи предприятия Rīgas satiksme, это происшествие серьезно парализовало движение общественного транспорта по направлению к центру. Остановилось движение троллейбусов 14-го, 4-го, 12-го, 13-го, 17-го, 31-го и 34-го маршрутов, а также трамваев 1-го маршрута. В свою очередь, троллейбусы, оснащенные дизельным генератором, продолжили движение.
Данных о пострадавших, а также о причинах аварии пока нет.
Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях фотографии, на месте происшествия работали VUGD, Госполиция и также NMPD. В настоящее время движение уже восстановлено.
Пользователи соцсетей тоже запечатлели это ДТП:
Diezgan pamatīgi pic.twitter.com/ZMZ5pujOKr— Linda (@lindaberga) August 26, 2024
Vef tiltam satiksme uz centru ir paralizēta. Iesaku braukt pa citu pusi. pic.twitter.com/SmAZzGLmVC— ♥ČIEPIETE♥ (@Chiepiete) August 26, 2024
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