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Задержание Дурова - не политическое решение, заявил Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Gints Ivuskans/Shutterstock

Задержание основателя платформы Telegram Павла Дурова не является политическим шагом, заверил в понедельник, 26 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что решение по этому делу находится в ведении следственных судей.

"Задержание президента Telegram на территории Франции проходило в рамках продолжающегося сейчас судебного расследования", - заявил Макрон в Twitter.

"Это ни в коем случае не политическое решение. Приговор по этому делу находится в ведении судей", - рассказал президент, добавив, что читал "недостоверную информацию" о роли Франции в этом деле.

Напомним, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он вышел из своего частного самолета. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.

Как пишет телеканал TF1, Дуров был объявлен в розыск на основании того, что отсутствие модерации в Telegram и сотрудничества с правоохранителями сделало его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в т. ч. распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.

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