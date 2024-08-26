Задержание основателя платформы Telegram Павла Дурова не является политическим шагом, заверил в понедельник, 26 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что решение по этому делу находится в ведении следственных судей.
Задержание Дурова - не политическое решение, заявил Макрон
"Задержание президента Telegram на территории Франции проходило в рамках продолжающегося сейчас судебного расследования", - заявил Макрон в Twitter.
I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.
In a state governed by the rule of law,…
"Это ни в коем случае не политическое решение. Приговор по этому делу находится в ведении судей", - рассказал президент, добавив, что читал "недостоверную информацию" о роли Франции в этом деле.
Напомним, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он вышел из своего частного самолета. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.
Как пишет телеканал TF1, Дуров был объявлен в розыск на основании того, что отсутствие модерации в Telegram и сотрудничества с правоохранителями сделало его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в т. ч. распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.
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