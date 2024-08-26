Задержание Дурова - не политическое решение, заявил Макрон

"Задержание президента Telegram на территории Франции проходило в рамках продолжающегося сейчас судебного расследования", - заявил Макрон в Twitter.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.



France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.



In a state governed by the rule of law,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

"Это ни в коем случае не политическое решение. Приговор по этому делу находится в ведении судей", - рассказал президент, добавив, что читал "недостоверную информацию" о роли Франции в этом деле.

Напомним, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он вышел из своего частного самолета. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.

Как пишет телеканал TF1, Дуров был объявлен в розыск на основании того, что отсутствие модерации в Telegram и сотрудничества с правоохранителями сделало его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в т. ч. распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.

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