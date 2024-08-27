Я долго выжидала, читая в социальных сетях то длинные хвалебные, то короткие ругательные отзывы посетителей ресторана восточной кухни с азербайджанским уклоном Badam, открывшегося два месяца назад в новеньком, с иголочки, здании напротив главного входа в таллиннский автовокзал. И вот - благо редакция недалеко - решила сходить туда на обед, пишет Rus.Postimees.
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Восток – дело тонкое: полный Badam в столице Эстонии!
Вообще-то открывать азербайджанский ресторан в Таллинне при наличии широко разветвленной сети Armudu довольно рискованно. Неужели расчет только на пассажиров автовокзала? Посмотрим.
Гостеприимно открытая дверь, яркая вывеска, у входа - раскладушка с дневными предложениями. Интерьер скупой, подчеркнуто нейтрально-скандинавский, для ресторана восточной кухни совершенно неподходящий. В зале человек пятнадцать, хотя время обеденное.