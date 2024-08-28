Хотя Таллинн еще и не пал в руки Красной армии, Советский Союз уже начал активно присоединять части Эстонии к РСФСР, ссылаясь на принадлежность этих территорий к "исконно русским землям" и "волю народа". Об этом рассказывает Rus.Postimees.
ИСТОРИЯ ⟩ Как Эстония потеряла Печорский уезд еще до захвата Таллинна в 1944 году
В ходе Второй мировой войны СССР оккупировал и аннексировал три балтийских государства, а Республика Тыва, расположенная на границе с Монголией в Сибири, потеряла формальную независимость. Советский Союз также отрезал территории разных размеров от Польши, Германии, Румынии, Финляндии, Японии, Чехословакии и Китая.
Все это привело к некоторым изменениям во внутригосударственном административном делении СССР, в том числе на оккупированных территориях. Если в 1944-1945 годах у Эстонии отняли большую часть Печорского уезда и территории за рекой Нарова, а у Латвии - Абренский уезд, то, например, территория Литовской ССР, наоборот, значительно увеличилась по сравнению с довоенным периодом.
Но это были далеко не единственные изменения внутренних границ в СССР и на аннексированных территориях.
Однако самым известным примером в настоящее время является, пожалуй, присоединение входившей в состав РСФСР Крымской области к Украинской ССР в 1954 году. С распадом СССР границы союзных республик, сформированные в соответствии с пожеланиями московской центральной власти, стали де-факто государственными границами новых или восстановленных государств. Правда, во многих странах это привело к крупным или мелким конфликтам и территориальным спорам, а также к войнам. За отсутствием лучших юридических аргументов с востока сыпятся отсылки к "исконной русской земле", "восстановлению исторической справедливости", и все это приправляется, понятное дело, "волей народа".
По "воле народа" у Эстонии была отнята большая часть Печорского уезда и занаровские территории, что было оформлено "народно избранным и уполномоченным" псевдопарламентом - Верховным Советом Эстонской ССР.
Причина дробления Печорского уезда, конечно, не состояла в нехватке земель у РСФСР, в данном случае "ликвидация исторической несправедливости" была совмещена с определенными практическими соображениями. Последние действительно существовали. Поскольку страны Балтии с учетом грядущей советизации представляли собой, так сказать, проблемный регион, то весомым фактором стало отделение "менее проблемной" в плане национального состава части Эстонии (и Латвии). Но помимо национального состава населения, в качестве одной из главных причин публично озвучивалась необходимость формирования Псковской области.
Идя навстречу "пожеланию народа"
Если заглянуть в историю, то можно узнать, что Псковская губерния существовала с 1772 года, когда Псковщина была отделена от Новгородской губернии (в 1823-1829 годах она также недолго находилась под управлением генерал-губернатора Прибалтийского края). Отсюда и отсылки к "исконно русской территории" и "восстановлению исторической справедливости".
Сама Псковская губерния была объединена с Ленинградской областью в 1927 году, но восстановлена в качестве области в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года об образовании Псковской области в составе РСФСР.
Однако сам Верховный Совет в тоталитарном СССР мало что решал, и его указы следует рассматривать как оформление решений компартии (в данном случае, скорее, Иосифа Сталина). Решение о формировании Псковской области было принято советским руководством уже раньше, как и решение о расчленении Печорского уезда. Традиционно этим акциям предшествовало "народное волеизъявление", которому Кремль решил "пойти навстречу". Видимо, в Москву действительно поступали соответствующие индивидуальные и коллективные обращения жителей Печорского уезда, но они не имели значения. Более важным было ритуальное заявление местных представителей власти, оформленное решением Президиума Верховного Совета Эстонской ССР как "волеизъявление народа".
2 августа заявление Президиума Верховного Совета ЭССР за подписью Йоханнеса Вареса было отправлено на рассмотрение председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину со следующей формулировкой: "Учитывая неоднократные просьбы жителей Печорской, Слободской, Паниковской и Изборской волостей, заселенных в основном русскими, и идя навстречу этим пожеланиям, Президиум Верховного Совета Эстонской ССР постановляет: попросить Президиум Верховного Совета СССР включить в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Печорскую, Слободскую и Паниковскую волости, а также часть Изборской волости.
В глаза бросаются расплывчатые русифицированные названия волостей, также можно понять, что "желание народа" присоединиться к РСФСР было отнюдь не единодушным, потому что этого хотели только три с половиной волости из 11. Однако никакого противоречия тут нет, потому что Варес для упрощения взял за основу административное деление и названия волостей времен Российской империи (а точнее, существовавшие до 1922 года). Таким образом, эти четыре волости можно рассматривать как группу волостей, а в соответствии с представленными подобным образом пожеланиями в состав РСФСР хотели войти "практически все" жители Печорского уезда, вне зависимости от национального состава населения. Только Изборская волость (Линнусе) почему-то "частично". Учитывая состав населения, жители волости Вило, вероятно, были против, но это не оказало особого влияния на текст заявления.
Поскольку в состав новой Псковской области должен был войти и Абренский уезд Латвии, 22 августа соответствующее заявление подал и Президиум Верховного Совета Латвийской ССР, которое было одобрено Верховным Советом Латвийской ССР, несмотря на отсутствие кворума.
От Латвии подлежали отсоединению город Абрене (Пыталово) и шесть волостей или их частей: Кацены (Качаново), Упмале, Линава (Толкова), Пурмале (Бокова), Аугшпилс (Вышегородок) и Гаури (Гавры), общая площадь которых составляла 1201,76 квадратных километра и где проживало порядка 45 000 русских и около 7 000 латышей.
Псковской области перешли более 40 000 человек
Но вернемся к Печорскому уезду: понятно, что в Москве пошли навстречу "пожеланию жителей" Печорского уезда, и дальше все свелось к бюрократическому оформлению, потому что упавшие с неба территории нужно было официально присоединить к РСФСР и Псковской области, установить границу, разделить имущество и пр. Для этого была сформирована так называемая комиссия по согласованию, в состав которой вошли заместитель председателя Совета народных комиссаров Эстонской ССР Нигол Андерсен, заместитель председателя Плановой комиссии Эстонской ССР Арсений Леонов, а от исполнительного комитета Псковской области - А. Барыгин и М. Нечаев. В составленном к 16 ноября заключительном акте можно прочитать следующее: "Выделить новообразованной Псковской области территорию площадью 1135 квадратных километров с общей численностью населения (по данным переписи населения, проведенной 1 ноября 1944 года) 40 709 человек, в их числе 2 328 городских жителей и 38 381 сельский житель. В состав волости входят город Печоры, шесть полностью и четыре частично отсоединенных волостей, в которых в общей сложности расположен 471 населенный пункт".
Заодно была определена граница Эстонской ССР и Псковской области. Согласно акту, Псковской области были переданы два предприятия республиканского подчинения (гипсовый завод и недостроенный Псковский льнозавод) и десять предприятий местного подчинения, один совхоз с тремя отделениями, 21 000 гектаров лесных земель, 139,5 км государственных и 194,5 км местных дорог, 72 общеобразовательные школы и пр.
Из шести вышеупомянутых волостей, которые должны были быть полностью присоединены к Псковской области, в пяти (Сенно, Линнусе, Роодва (Ротово), Лыуна (Лаура), Калда (Кулье)), согласно данным регистрации населения в 1944 году, значительно преобладало русскоязычное население. Исключением была волость Вило, в которой доля эстонцев составляла 2/3.
Окончательное изменение административного деления затянулось до 1945 года. Согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года, в составе Псковской области из отобранных у Эстонии и Латвии территорий были образованы Качановский, Пыталовский и Печорский районы. В состав последнего входили города Печоры и Новый Изборск, а также 13 сельских советов.
Окончательно все было оформлено 18 января 1945 года указом Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, в соответствии с которым Печорский уезд был ликвидирован, а в состав Выруского уезда вошли: вся Мяэская волость, западная и северная части волости Ярвесуу, западная часть волости Саатсе, территория Печорской волости, которая находилась на левом берегу реки Пиуза (она была присоединена к волости Саатсе), а также волость Меремяэ (кроме ее юго-восточной части).
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