Война - главное условие развития России, заявил Путин

Оперативные данные Росстата говорят о том, что с начала лета российская экономика начала замедляться - в феврале темпы роста ВВП достигали 7,6% по сравнению с прошлым годом, в первом квартале - 5,4%, а в мае это было уже лишь 3%.

Темпы роста производственного сектора также существенно снизились в июне, достигнув самых низких показателей за 15 месяцев - 1,9% по сравнению с 5,3% в мае.

Ранее сообщалось, что в российской экономике становятся все более заметными различные пробелы. Перегретая экономика начинает остывать, а инфляция не падает.

Экономисты обращают внимание на то, что показатели инфляции хуже с учетом роста потребительских цен, а также роста цен в других отраслях. Местные СМИ также предупредили, что в ближайшее время планируется поднять цены на ряд товаров.

"Это очень неприятные признаки. Замедления экономики недостаточно для восстановления ценовой стабильности. Необходимо, чтобы спрос остыл, а также сократился разрыв между спросом и предложением", - говорят аналитики.

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