Успех российской армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития России, заявил в понедельник, 26 августа, российский диктатор Владимир Путин.
Война - главное условие развития России, заявил Путин
"Экономическая политика правительства на ближайшие шесть лет должна быть ориентирована на успешное завершение "специальной военной операции", включая укрепление экономической базы для обеспечения нужд армии", - заявил Путин в ходе встречи с представителями Центрального банка РФ и чиновниками Кабинета министров.
"Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные, бюджетные возможности государства, формирует средства, которые выделяются на ключевые, системно значимые задачи", - заявил диктатор.
По его словам, в настоящее время российская экономика продолжает расти хорошими темпами, доходы бюджета увеличились более чем на треть, и во многом это связано с увеличением объемов производства оборонно-промышленного комплекса.
В прошлом году, согласно официальной статистике, ВВП России вырос на 3,6%, а летом темпы роста ВВП достигли 5%.
Экономический бум, которому радуются российские власти, связан с войной в Украине - объем производства военной продукции увеличился на 60% с 2022 года, тогда как гражданские отрасли существенно стагнируют, считают эксперты британского Центра исследований экономической политики (CERP).
Оперативные данные Росстата говорят о том, что с начала лета российская экономика начала замедляться - в феврале темпы роста ВВП достигали 7,6% по сравнению с прошлым годом, в первом квартале - 5,4%, а в мае это было уже лишь 3%.
Темпы роста производственного сектора также существенно снизились в июне, достигнув самых низких показателей за 15 месяцев - 1,9% по сравнению с 5,3% в мае.
Ранее сообщалось, что в российской экономике становятся все более заметными различные пробелы. Перегретая экономика начинает остывать, а инфляция не падает.
Экономисты обращают внимание на то, что показатели инфляции хуже с учетом роста потребительских цен, а также роста цен в других отраслях. Местные СМИ также предупредили, что в ближайшее время планируется поднять цены на ряд товаров.
"Это очень неприятные признаки. Замедления экономики недостаточно для восстановления ценовой стабильности. Необходимо, чтобы спрос остыл, а также сократился разрыв между спросом и предложением", - говорят аналитики.
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