Элина Дидрихсоне отправилась в Турцию, чтобы сделать пластическую операцию

Хотя Турция Дидрихсоне не нравится, она решила сделать операцию там по нескольким причинам, одна из которых - стоимость процедуры, которая там намного ниже, чем где-либо еще. Перед операцией она волновалась, потому что не было достаточно информации обо всем, что будет происходить.

В своем Telegram-канале Элина рассказала, что захотела улучшить свою грудь, которая изменила форму после кормления ребенка. Ей даже пришлось носить пуш-ап, потому что после кормления бюст выглядел не идеально. А если бы не стоял имплант, было бы еще хуже.



Дидрихсоне признается, что многие на ее месте сделали бы операцию лишь после того, как воплотят все свои репродуктивные планы, но ей захотелось сделать это именно сейчас: чтобы наслаждаться красивой формой груди и не носить пуш-апы. О второй операции Элина публично не рассказывала, а вот детали третьей решила обнародовать.



Сейчас она восстанавливается после проведенной операции и вполне довольна опытом знакомства с турецкой пластической хирургией. В Турции также находится ее мама, которая хочет обзавестись голливудской улыбкой. Обеих дам сопровождает супруг Элины Наурис, который заботится о них.