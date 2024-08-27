Канадская латышка завещала латвийским студентам 850 943 евро

Дзидра Асарис-Иквилдс родилась в Елгаве, в благодарность за службу в армейском штабе и участие в освобождении Латвии ее отец Юлий Асарис получил землю и поместье в Элее. Там семья вела хозяйство 10 лет, пока из-за пошатнувшегося здоровья отца не прекратила фермерскую деятельность.



Когда началась война, семье пришлось покинуть Латвию и отправиться в Германию, а в 1948 году появилась возможность выехать в Канаду, в Монреаль.