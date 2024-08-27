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Канадская латышка завещала латвийским студентам 850 943 евро

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Мартиньш и Дзидра Иквилды (слева)
Мартиньш и Дзидра Иквилды (слева) Фото: Vītolu fonds

В преддверии нового учебного года Фонд Витолса получил щедрое пожертвование из Канады. Дзидра Асарис-Иквилдс завещала 1 279 933 канадских долларов студентам из Латвии. В память об усопшей и ее семье в фонде учредили специальные стипендии.
 

Дзидра Асарис-Иквилдс родилась в Елгаве, в благодарность за службу в армейском штабе и участие в освобождении Латвии ее отец Юлий Асарис получил землю и поместье в Элее. Там семья вела хозяйство 10 лет, пока из-за пошатнувшегося здоровья отца не прекратила фермерскую деятельность.

Когда началась война, семье пришлось покинуть Латвию и отправиться в Германию, а в 1948 году появилась возможность выехать в Канаду, в Монреаль.

Дзидра работала швеей и принимала активное участие в жизни канадской латышской диаспоры, в том числе была членом правления в Латышском национальном объединении Канады и монреальском отделении Daugavas Vanagi, взращивая патриотизм в молодежи.

Из жизни она ушла в 96 лет, а семейные накопления завещала Фонду Витолса.

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