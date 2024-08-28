Европа отвыкла от российского газа. Второй год подряд ЕС подготовился к зиме раньше срока

А вот промышленность не всегда может заменить газ электричеством. Высокие цены на сырье постепенно разоряют заводы, которые год-два еще могли продержаться на запасах и субсидиях, но дольше жить в условиях высоких (по сравнению с довоенными) цен им затруднительно.

В итоге Европа теряет промышленную базу и еще больше уступает в конкуренции Китаю и США, где газ дешевый. Прежде всего страдает Германия — промышленный мотор Евросоюза.

Солнечная ферма итальянской энергетической компании Enel в Трино Фото: Reuters

Лишь в этом году забрезжил свет в конце туннеля. По данным IEA, в первом полугодии в Европе спрос на газ со стороны населения и энергетики продолжил снижаться, а со стороны промышленности — начал наконец восстанавливаться.

Он вырос примерно на 10%, или на 8 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по-прежнему на 10% ниже уровня довоенного 2021 года.

По мнению экспертов Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, лишь после 2025 года цены вернутся на уровень, способствующий оживлению спроса со стороны европейской промышленности.

Однако этого будет недостаточно. Потому что в других регионах цены на газ будут все равно ниже. Не все предприятия переживут кризис, некоторые не дождутся снижения цен. И потому что ЕС в целом поставил цель отказаться от ископаемого топлива.

«Перманентная деиндустриализация лишит ЕС миллионов рабочих мест и триллионов евро инвестиций», — пишут они.

«Кризис нанес значительный и долговременный ущерб. Восстановление производства, скорее всего, будет более постепенным, чем снижение цен. Наш анализ показывает, что в лучшем случае это восстановление будет частичным».