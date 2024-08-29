Популярный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" высказался о "предательстве", в котором нередко обвиняют уехавших из России артистов.
Макаревич о "предательстве" России: "Когда власти от тебя что-то нужно, она называет себя родиной"
Во время интервью Макаревича спросили, общается ли он с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком и актёром Леонидом Ярмольником. Насчёт первого фронтмен "Машины времени" ответил: "Я к нему очень хорошо отношусь, но как-то так случилось, что не могу назвать нас близкими друзьями. Мы редко общаемся".
Что касается Ярмольника, который в одном из интервью заявил о том, что "Россия находится на той стороне, которая борется за победу света", то Макаревич сказал:
"Я очень давно с ним не общался. Все большие дяденьки уже, у каждого своя позиция, и мне не всегда это бывает интересно. Позиция человека - это его крест, который ему и нести".
В интервью речь зашла также о предательстве родины, в котором нередко обвиняют уехавших из России артистов.
"Когда власти от тебя что-то нужно, она называет себя родиной. Я не очень понимаю, что такое "предательство родины". Я понимаю, что такое, когда родина тебя предаёт. Что произошло в нашем случае. Я был с ней, и вдруг она развернулась на 180 градусов, а я не разворачивался, потому что я уверен в своих убеждениях. Они не изменились. И что, я должен развернуться вслед за ней только потому, что она это сделала? А почему она это сделала? Это она сама, такое большое существо, или это кучка людей, которые наверху решают, куда её развернуть, и заодно называют себя родиной?".
Видео: Интервью с Андреем Макаревичем
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