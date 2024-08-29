Макаревич о "предательстве" России: "Когда власти от тебя что-то нужно, она называет себя родиной"

"Я очень давно с ним не общался. Все большие дяденьки уже, у каждого своя позиция, и мне не всегда это бывает интересно. Позиция человека - это его крест, который ему и нести".

"Когда власти от тебя что-то нужно, она называет себя родиной. Я не очень понимаю, что такое "предательство родины". Я понимаю, что такое, когда родина тебя предаёт. Что произошло в нашем случае. Я был с ней, и вдруг она развернулась на 180 градусов, а я не разворачивался, потому что я уверен в своих убеждениях. Они не изменились. И что, я должен развернуться вслед за ней только потому, что она это сделала? А почему она это сделала? Это она сама, такое большое существо, или это кучка людей, которые наверху решают, куда её развернуть, и заодно называют себя родиной?".