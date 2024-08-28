Украина впервые нанесла удар беспилотниками по Кировской области

"Сегодня с 10:00 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер 2 беспилотника сбиты, 3 упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены", - написал Губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет", - утверждает чиновник.

Как сообщает Telegram-канал Baza, по предварительной информации, произошла атака двумя дронами склада нефтепродуктов комбината "Вятка" в Котельниче.

В Вооруженных силах Украины пока не прокомментировали эту информацию.

Кировская область находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной.

Ранее сообщений об атаках дронов в этом регионе России не поступало, но были сообщения о том, что Украина использует дроны для атак на регионы, находящиеся на аналогичном расстоянии от Украины или даже дальше, включая Мурманскую область и Башкортостан.

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