Видео Жителей Кенгарагса беспокоит собака, которая постоянно лает

"Проблема вот в чем: каждое лето по ночам лает собака. Поздно вечером и это невыносимо", - говорит Константин, один из жильцов.

"Ну, нет, тише становится около двух ночи, когда все ложатся спать, но летом мы не можем оставить окна открытыми, не можем заснуть в проветренных комнатах, потому что собака ни на кого не лает, она просто сходит с ума", - продолжает он.

В дневное время атмосфера в районе довольно спокойная. Но ночью, когда спокойствие еще важнее, начинается шум, причем уже не первое лето.

"И это происходит третье лето подряд. Сначала мы поговорили с владельцами, чтобы они как-то разрешили эту ситуацию. В этом году мы уже начали звонить в полицию, вызывать съемочную группу, все записывать, писать заявления, но пока нам отказывают", - сказал мужчина.

Константин рассказывает, что летом в доме никого не бывает. Разговоры с хозяевами собаки не принесли желаемого результата. И теперь наступает отчаяние, ведь даже правоохранительные органы не могут помочь.

"А когда я позвонил в полицию, мне сказали, что заявлений очень много, но, к сожалению, полиция ничего не может сделать, ей не разрешено действовать вопреки закону", - поделился Константин.

Другие люди, живущие рядом с частным домом, не видят проблемы, добавляя, что уже привыкли.

Владельцы собаки говорят программе, что тоже не знают, что делать. Они также рассказали, что настоящий владелец собаки скончался два месяца назад, поэтому о животных заботятся родственники погибшего.

"Может быть еще и поэтому. Мне очень жаль", - сказал родственник погибшего хозяина.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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