Видео В Норвегии перевернулся "корабль викингов". Погибла туристка

Вечером во вторник, на четвертый день путешествия, на борту судна Naddoddur находились шесть человек. Неожиданно корабль попал в неспокойные воды, и экипаж отправил сигнал о помощи.

В надувной спасательный плот удалось забраться только пятерым находившимся на борту. Позднее их при помощи вертолета доставили в безопасное место.

Утром в среду недалеко от места затопления судна наконец было найдено тело шестой пассажирки, гражданки США.

Норвежское общество спасения на море (NSSR) охарактеризовало погодные условия во время инцидента как очень сложные, опубликовав видеозапись, на которой запечатлен сильный ветер в открытом море.

#Redningsskøyta «Idar Ulstein» er på nå på stedet hvor vikingskipet har kantret vest av #Stad. Vi holder øye med skipet, og gjør det vi kan for å bistå med bergingen, men værforholdene gjør det svært krevende. pic.twitter.com/iLUUeo6Qoz — Redningsselskapet (@NSSR) August 27, 2024

По данным NSSR, высота волн составляла 5 метров, а скорость ветра достигала 40 узлов.

Произошедшее шокировало местных жителей. Один моряк рассказал ВВС, что туристы с удовольствием отправляются в экспедиции на корабле, хотя сам бы он этого не делал.

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