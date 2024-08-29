Убитой в Олайне девочке было пять лет, а найденный возле дома мужчина - ее отец, выяснило агентство LETA в Государственной полиции.
Подробности трагедии в Олайне: убитой девочке было всего пять лет
Девочка родилась в 2018 году, а ее отец - 1981 года рождения.
Полиция по-прежнему не предоставляет более подробных комментариев, в том числе и по поводу возможных версий произошедшего.
В самоуправлении Олайнского края агентству LETA сообщили, что семья не попадала в поле зрения ни Сиротского суда края, ни социальной службы. Полиция также не запрашивала информацию о погибших и сама не предоставляла информацию местной власти.
В самоуправлении в интересах следствия более подробных комментариев также не дают.
Напомним, в среду, 28 августа, в Государственную полицию поступила информация о теле мужчины возле многоквартирного дома в Олайне. Позже в квартире было обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!