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Подробности трагедии в Олайне: убитой девочке было всего пять лет

Обновлено 29 августа 2024, 13:42
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: LETA

Убитой в Олайне девочке было пять лет, а найденный возле дома мужчина - ее отец, выяснило агентство LETA в Государственной полиции.

Девочка родилась в 2018 году, а ее отец - 1981 года рождения.

Полиция по-прежнему не предоставляет более подробных комментариев, в том числе и по поводу возможных версий произошедшего.

В самоуправлении Олайнского края агентству LETA сообщили, что семья не попадала в поле зрения ни Сиротского суда края, ни социальной службы. Полиция также не запрашивала информацию о погибших и сама не предоставляла информацию местной власти.

В самоуправлении в интересах следствия более подробных комментариев также не дают.

Напомним, в среду, 28 августа, в Государственную полицию поступила информация о теле мужчины возле многоквартирного дома в Олайне. Позже в квартире было обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

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