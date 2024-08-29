Подробности трагедии в Олайне: убитой девочке было всего пять лет

Девочка родилась в 2018 году, а ее отец - 1981 года рождения.

Полиция по-прежнему не предоставляет более подробных комментариев, в том числе и по поводу возможных версий произошедшего.

В самоуправлении Олайнского края агентству LETA сообщили, что семья не попадала в поле зрения ни Сиротского суда края, ни социальной службы. Полиция также не запрашивала информацию о погибших и сама не предоставляла информацию местной власти.

В самоуправлении в интересах следствия более подробных комментариев также не дают.

Напомним, в среду, 28 августа, в Государственную полицию поступила информация о теле мужчины возле многоквартирного дома в Олайне. Позже в квартире было обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

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