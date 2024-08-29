Кариньш может уехать работать за пределы Латвии

"К моему удивлению, этим летом со мной связались несколько компаний. Есть определенный запрос за пределами Латвии на мои знания и опыт", - ответил Кариньш агентству LETA на вопрос, почему он принял решение сложить депутатский мандат, добавив, что в Латвии работать в сфере, в которой у него есть опыт, сейчас, как видно, возможностей нет.

При этом он не стал раскрывать, какие компании предложили ему сотрудничество. Кроме того, Кариньш еще не раскрыл, в какой стране намерен работать, указав лишь, что работа будет в одной из европейских стран. Более точную информацию о своих планах на будущее он сможет раскрыть на следующей неделе, когда "будет принято окончательное решение", поскольку получено несколько предложений.

"Надо идти в ногу со временем. Я удовлетворен теми возможностями, которые у меня были, и с большим удовольствием жду следующего этапа", - сказал о будущем Кариньш.