Сложивший мандат депутата Сейма Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") может уехать работать за границу. Он получил несколько предложений о работе за пределами Латвии, но более точные планы сможет раскрыть лишь на следующей неделе.
Кариньш может уехать работать за пределы Латвии
"К моему удивлению, этим летом со мной связались несколько компаний. Есть определенный запрос за пределами Латвии на мои знания и опыт", - ответил Кариньш агентству LETA на вопрос, почему он принял решение сложить депутатский мандат, добавив, что в Латвии работать в сфере, в которой у него есть опыт, сейчас, как видно, возможностей нет.
При этом он не стал раскрывать, какие компании предложили ему сотрудничество. Кроме того, Кариньш еще не раскрыл, в какой стране намерен работать, указав лишь, что работа будет в одной из европейских стран. Более точную информацию о своих планах на будущее он сможет раскрыть на следующей неделе, когда "будет принято окончательное решение", поскольку получено несколько предложений.
"Надо идти в ногу со временем. Я удовлетворен теми возможностями, которые у меня были, и с большим удовольствием жду следующего этапа", - сказал о будущем Кариньш.
На вопрос, как он оценивает свои достижения в политике, Кариньш сказал, что ему еще самому нужно время "все это переварить".
"22 года своей жизни я посвятил интересам общества, ответственность была самая разная", - сказал он, добавив, что проведенное время было очень интересным, насыщенным.
Кариньш также выразил благодарность своим избирателям, которые его поддержали. "Я старался делать все в интересах государства, жителей", - оценил он свою работу.
Говоря о деятельности в партии, Кариньш подчеркнул, что уже долгое время не занимал в партии активную роль, отходил от активного участия.
"Это связано также с моей уверенностью в том, что в политике нужно способствовать смене поколений. Надо позволить следующим прийти на замену", - сказал сложивший мандат политик. Однако он отметил, что не все коллеги понимают это.
Несмотря на то, что Кариньш отошел от активного участия в партии, он заверил, что всегда готов поделиться каким-то советом.
Как уже сообщалось, парламентарий, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сложил мандат депутата Сейма.
Вместо него к работе в Сейме приступит Виестурс Зариньш, который сейчас является заместителем председателя Валкской краевой думы.
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