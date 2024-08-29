У 10% латвийских семей, в основном тех, где воспитываются два и более детей, подготовка к новому учебному году вызывает дополнительную тревогу, свидетельствует опрос, проведенный по заказу Mēness aptieka исследовательским агентством Norstat.
Опрос: каждая десятая семья тревожится из-за нового учебного года
Меньше всего волнений перед школой у семей в Видземе, а больше всего - у живущих в Латгале и Рижском регионе.
Чаще всего подготовка к новому учебному году вызывает дополнительную тревогу в семье, если в ней растут четверо детей - 25%. Беспокойство перед новым учебным годом также ощущают 20% семей с двумя детьми, 19% семей с тремя детьми, 14% семей с одним ребенком.
Независимо от уровня доходов респонденты перед новым учебным годом испытывают почти одинаковую дополнительную тревогу, однако меньше она в семьях, где у ребенка один родитель, а также если респонденты имеют среднее специальное или высшее образование.
"Результаты опроса ясно выявили, что эмоции и уровень стресса многих семей заметно растут вместе с подготовкой к новому учебному году. Тревога, которую испытывают родители в этот период, - понятная реакция, поскольку семьям приходится балансировать между финансовыми ресурсами и потребностями детей. Чем больше детей в семье, тем выше необходимость принимать сложные решения, которые могут привести к дополнительному стрессу", - отмечает психолог "Veselības centru apvienība" Екатерина Винтер.
Как показал опрос, чем ниже уровень образования респондентов, тем большую тревогу подготовка к новому учебному году вызывает в семье. Так, среди респондентов с основным образованием такие ответы дали 19% опрошенных, со средним общим образованием - 10%, а со средним специальным и высшим образованием - только 7%.
17% опрошенных семей сказали, что подготовка к новому учебному году лишь немного вызывает дополнительную тревогу, так как, по их мнению, в целом процесс подготовки положительный. В этом больше уверены женщины. Также данные опроса свидетельствуют, что для молодых респондентов подготовка к учебному году является более позитивным, чем тревожным событием.
18% опрошенных жителей Латвии ответили, что к новому учебному году готовятся своевременно и для беспокойства нет причин. Среди опрошенных такой ответ чаще давали мужчины, респонденты в возрасте 40-49 лет (26%) и проживающие в Рижском регионе (20%).
Опрос проводился в августе этого года, в нем приняли участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
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