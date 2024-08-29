Опрос: каждая десятая семья тревожится из-за нового учебного года

Как показал опрос, чем ниже уровень образования респондентов, тем большую тревогу подготовка к новому учебному году вызывает в семье. Так, среди респондентов с основным образованием такие ответы дали 19% опрошенных, со средним общим образованием - 10%, а со средним специальным и высшим образованием - только 7%.

17% опрошенных семей сказали, что подготовка к новому учебному году лишь немного вызывает дополнительную тревогу, так как, по их мнению, в целом процесс подготовки положительный. В этом больше уверены женщины. Также данные опроса свидетельствуют, что для молодых респондентов подготовка к учебному году является более позитивным, чем тревожным событием.

18% опрошенных жителей Латвии ответили, что к новому учебному году готовятся своевременно и для беспокойства нет причин. Среди опрошенных такой ответ чаще давали мужчины, респонденты в возрасте 40-49 лет (26%) и проживающие в Рижском регионе (20%).

Опрос проводился в августе этого года, в нем приняли участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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