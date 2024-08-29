28 августа, в 17:55, на Видземском шоссе в Сигулдском крае столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля. Аварию увидел и водитель Александр, у которого есть своя версия причин происшествия, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ В аварии на Видземском шоссе погибла женщина. Очевидец рассказал об увиденном
В Кримулдской волости Сигулдского края на 15-м км автодороги А3 произошло столкновение между автомобилями VW Golf и Mercedes Benz.
Александр говорит, что, скорее всего, водитель Volkswagen снизил скорость движения, чтобы совершить повернуть налево и съехать с трассы.
Александр рассказывает, что первыми на место ДТП прибыли полицейские, которые пытались вытащить из автомобиля Volkswagen тяжело пострадавшую женщину, но дверь со стороны пассажира была буквально сплющена.
Он рассказывает, что люди, двигаясь в направлении из Риги, часто хотят заехать в расположенный неподалеку сельский магазин мясных продуктов. Однако для того, чтобы туда попасть, на шоссе нужно сделать левый поворот.
"Столкновения на этом участке дороги не редкость, уже несколько были с летальным исходом", - добавляет Александр.
"В ДТП погибла пассажирка Volkswagen Golf и в результате происшествия пострадали четыре человека, которых с полученными травмами доставили в медучреждение. По факту случившегося Госполиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства происшествия ", - прокомментировала представитель Госполиции Лина Багдоне.
Видео: сюжет Degpunktā
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