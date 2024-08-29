Есть некоторое расхождение между заявлениями о поставках Patriot и фактическими поставками, отметил Кулеба.

"Именно поэтому я буду призывать всех партнеров, которые взяли на себя обязательства, наконец-то осуществить поставки", - сказал он.

О поставках систем Patriot в Украину заявили Германия, США, Румыния и Нидерланды.

Согласно общедоступным данным, известно только о поставке Германией систем Patriot в начале июля.

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