Украина до сих пор не получила все системы противовоздушной обороны Patriot, которые обещали ей союзники, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран Евросоюза.
Есть некоторое расхождение между заявлениями о поставках Patriot и фактическими поставками, отметил Кулеба.
"Именно поэтому я буду призывать всех партнеров, которые взяли на себя обязательства, наконец-то осуществить поставки", - сказал он.
О поставках систем Patriot в Украину заявили Германия, США, Румыния и Нидерланды.
Согласно общедоступным данным, известно только о поставке Германией систем Patriot в начале июля.
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