СМИ: Польша помогла подозреваемому в подрыве "Северных потоков" уйти от ареста

В мае 2024 года, всего за несколько дней до выдачи Федеральной судебной палатой Германии ордера на арест предполагаемого диверсанта, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" гражданина Украины Владимира Ж., он свободно путешествовал по Западной Европе и даже останавливался в Берлине. Об этом говорится в совместном материале издания Der Spiegel, телеканала ZDF и датской вещательной корпорации DR, опубликованном в четверг, 29 августа.

Как отмечается в журналистском расследовании, если бы ордер был выдан лишь немного ранее, подозреваемого могли бы задержать на территории ФРГ, но ему удалось не только уехать из страны незамеченным, но и совсем скрыться от немецкого правосудия. Помочь в этом Владимиру Ж. могла Польша.

В европейский розыск Владимира Ж. был объявлен в начале июня, а 21-го числа ордер отправили в Польшу. Польская прокуратура пообещала задержать подозреваемого, говорится в публикации со ссылкой на источники в сфере безопасности. Однако не сделала этого. Польские власти не выполнили свою юридическую обязанность арестовать разыскиваемого. 6 июля подозреваемому удалось покинуть польскую территорию и въехать в Украину. Как пишут расследователи, в Берлине не исключают, что Владимир Ж. был заранее предупрежден Варшавой, а польские коллеги и не собирались его арестовывать, так как считали "героем". Недовольство немецких властей в отношении Варшавы велико, указывается в публикации. Полякам не забудут нечестную игру, говорят источники из немецких органов безопасности.

Польско-украинскую границу Владимир Ж. пересек на автомобиле с дипломатическими номерами, который использовался посольством Украины в Варшаве, отмечается в публикации. Сам Владимир Ж. не ответил на запрос журналистов о своей возможной причастности к диверсии на "Северных потоках". Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Немецкое следствие считает, что к подрывам газопроводов причастны три украинских инструктора по дайвингу.

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