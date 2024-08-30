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Видео Неудачный рабочий день: во время маневра перевернулся дорожный каток

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Перевернулся дорожный каток
Перевернулся дорожный каток Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Утро четверга, 29 августа, началось для работников строительной компании неудачно - уже в начале рабочего дня во время укладки дорожного покрытия дорожный каток перевернулся после неудачного маневра, сообщает программа Degpunktā.

Рабочие говорят, что водитель строительной техники хотел отъехать на несколько метров назад, но врезался в дерево, в результате чего машина накренилась и перевернулась.

Дорожные строители признаются, что авария серьезно нарушила график работы - работы на соответствующем участке улицы планировалось завершить в этот день.

После происшествия пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь. Однако коллеги с оптимизмом смотрят на состояние здоровья водителя.

Через некоторое время для осмотра места происшествия приехали и сотрудники Госполиции. Поскольку в происшествии не участвовало никакое другое транспортное средство, ответственность за случившееся будет нести водитель строительной техники.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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