Видео Неудачный рабочий день: во время маневра перевернулся дорожный каток

Рабочие говорят, что водитель строительной техники хотел отъехать на несколько метров назад, но врезался в дерево, в результате чего машина накренилась и перевернулась.

Дорожные строители признаются, что авария серьезно нарушила график работы - работы на соответствующем участке улицы планировалось завершить в этот день.

После происшествия пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь. Однако коллеги с оптимизмом смотрят на состояние здоровья водителя.

Через некоторое время для осмотра места происшествия приехали и сотрудники Госполиции. Поскольку в происшествии не участвовало никакое другое транспортное средство, ответственность за случившееся будет нести водитель строительной техники.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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