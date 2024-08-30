Утро четверга, 29 августа, началось для работников строительной компании неудачно - уже в начале рабочего дня во время укладки дорожного покрытия дорожный каток перевернулся после неудачного маневра, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Неудачный рабочий день: во время маневра перевернулся дорожный каток
Рабочие говорят, что водитель строительной техники хотел отъехать на несколько метров назад, но врезался в дерево, в результате чего машина накренилась и перевернулась.
Дорожные строители признаются, что авария серьезно нарушила график работы - работы на соответствующем участке улицы планировалось завершить в этот день.
После происшествия пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь. Однако коллеги с оптимизмом смотрят на состояние здоровья водителя.
Через некоторое время для осмотра места происшествия приехали и сотрудники Госполиции. Поскольку в происшествии не участвовало никакое другое транспортное средство, ответственность за случившееся будет нести водитель строительной техники.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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