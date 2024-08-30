Вечером в четверг, 29 августа, на улице Краста в Риге были замечены несколько молодых людей, которые ехали на мотоциклах и мешали остальным участникам движения, сообщил очевидец порталу Apollo.lv.
Видео ⟩ В Риге несколько мотоциклистов ехали по всем полосам и мешали движению
Очевидец сообщил, что на дороге около 23:00 вечера 15 молодых людей передвигались по всем полосам дороги, в том числе перед машинами.
Портал Apollo.lv обратился в Государственную полицию для выяснения дополнительной информации.
За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в 17 авариях пострадал 21 человек, а в одном ДТП погиб человек.
За сутки Госполиция зафиксировала 418 административных нарушений на дорогах Латвии, в том числе 187 раз водители транспортных средств были пойманы на превышении разрешенной скорости движения, а дважды - на агрессивном вождении.
В среду, 28 августа, четверо водителей транспортных средств были остановлены за вождение в нетрезвом состоянии, причем все они были в состоянии сильного опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.
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