Видео В Риге несколько мотоциклистов ехали по всем полосам и мешали движению

Очевидец сообщил, что на дороге около 23:00 вечера 15 молодых людей передвигались по всем полосам дороги, в том числе перед машинами.

Портал Apollo.lv обратился в Государственную полицию для выяснения дополнительной информации.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в 17 авариях пострадал 21 человек, а в одном ДТП погиб человек.

За сутки Госполиция зафиксировала 418 административных нарушений на дорогах Латвии, в том числе 187 раз водители транспортных средств были пойманы на превышении разрешенной скорости движения, а дважды - на агрессивном вождении.

В среду, 28 августа, четверо водителей транспортных средств были остановлены за вождение в нетрезвом состоянии, причем все они были в состоянии сильного опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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