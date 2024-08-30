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Когда родилось большинство жителей Латвии? Топ самых популярных месяцев за последние 50 лет

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Младенец
Младенец Фото: Iryna Inshyna/Shutterstock

Замечали ли вы, что всегда есть хотя бы один месяц в году, когда у большинства ваших друзей или членов семьи день рождения? Портал spoki.lv выяснил, какой месяц является самым популярным для празднования дней рождения в Латвии за последние 50 лет.

Сопоставив имеющуюся в базе данных Центрального статистического управления (ЦСУ) информацию о родившихся в период с января 1973 года по декабрь 2023 года, удалось выяснить, что март - месяц, в котором родилось наибольшее количество жителей Латвии.

Топ самых популярных месяцев для рождения за последние 50 лет:

  1. март - 123 651;
  2. июль - 123 429;
  3. май - 123 220;
  4. июнь - 120 300;
  5. август - 116 521;
  6. январь - 114 266;
  7. апрель - 118 395;
  8. сентябрь - 110 534;
  9. октябрь - 108 486;
  10. февраль - 108 313;
  11. декабрь - 105 453;
  12. ноябрь - 102 490.

В прошлом году в Латвии был зарегистрирован 14 121 новорожденный, что на 11,5%, или на 1833 новорожденных, меньше, чем в 2022 году, согласно данным Центрального статистического управления.

Из них в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 7223 мальчика, что на 11,4%, или на 931, меньше, чем в 2022 году, и 6898 девочек, что на 11,6%, или на 902, меньше, чем годом ранее.

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