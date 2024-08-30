Когда родилось большинство жителей Латвии? Топ самых популярных месяцев за последние 50 лет

Сопоставив имеющуюся в базе данных Центрального статистического управления (ЦСУ) информацию о родившихся в период с января 1973 года по декабрь 2023 года, удалось выяснить, что март - месяц, в котором родилось наибольшее количество жителей Латвии.

Топ самых популярных месяцев для рождения за последние 50 лет: март - 123 651; июль - 123 429; май - 123 220; июнь - 120 300; август - 116 521; январь - 114 266; апрель - 118 395; сентябрь - 110 534; октябрь - 108 486; февраль - 108 313; декабрь - 105 453; ноябрь - 102 490.

В прошлом году в Латвии был зарегистрирован 14 121 новорожденный, что на 11,5%, или на 1833 новорожденных, меньше, чем в 2022 году, согласно данным Центрального статистического управления.

Из них в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 7223 мальчика, что на 11,4%, или на 931, меньше, чем в 2022 году, и 6898 девочек, что на 11,6%, или на 902, меньше, чем годом ранее.

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