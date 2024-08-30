Замечали ли вы, что всегда есть хотя бы один месяц в году, когда у большинства ваших друзей или членов семьи день рождения? Портал spoki.lv выяснил, какой месяц является самым популярным для празднования дней рождения в Латвии за последние 50 лет.
Когда родилось большинство жителей Латвии? Топ самых популярных месяцев за последние 50 лет
Сопоставив имеющуюся в базе данных Центрального статистического управления (ЦСУ) информацию о родившихся в период с января 1973 года по декабрь 2023 года, удалось выяснить, что март - месяц, в котором родилось наибольшее количество жителей Латвии.
Топ самых популярных месяцев для рождения за последние 50 лет:
- март - 123 651;
- июль - 123 429;
- май - 123 220;
- июнь - 120 300;
- август - 116 521;
- январь - 114 266;
- апрель - 118 395;
- сентябрь - 110 534;
- октябрь - 108 486;
- февраль - 108 313;
- декабрь - 105 453;
- ноябрь - 102 490.
В прошлом году в Латвии был зарегистрирован 14 121 новорожденный, что на 11,5%, или на 1833 новорожденных, меньше, чем в 2022 году, согласно данным Центрального статистического управления.
Из них в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 7223 мальчика, что на 11,4%, или на 931, меньше, чем в 2022 году, и 6898 девочек, что на 11,6%, или на 902, меньше, чем годом ранее.
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