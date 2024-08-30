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Видео Новый учебный год, ремонт дорог и пробки: Олаф Пулкс рассказал, чего ждать водителям

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Пробка в центре Риги. Иллюстративное фото
Пробка в центре Риги. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Этим летом в Риге был проведен самый масштабный ремонт улиц. Строительные работы продолжатся до конца строительного сезона, то есть примерно до ноября. Об этом сообщает портал tv3.lv.

Председатель транспортного комитета Рижской думы Олаф Пулкс в беседе с программой TV3 "900 секунд" рассказал, что в ремонт дорог в столице в этом году вложено 30 миллионов евро, но чтобы достичь уровня, когда дороги можно будет назвать хорошими, требуется 50 миллионов.

В начале нового учебного года ученики смогут пользоваться бесплатным общественным транспортом, и Олаф Пулкс призывает родителей выбирать школы, в которые их дети смогут добираться на общественном транспорте от места жительства.

Это поможет уменьшить проблему пробок. "Но если ремонтные работы закончатся и будет много машин, то заторы будут в любом случае", - добавляет председатель транспортного комитета.

На вопрос, что делать автомобилистам, которых школы непосредственно не затрагивают, и чего им следует ожидать, чтобы не опоздать на работу, Пулкс ответил: "Тогда вам просто придется выехать на работу раньше. (...) Мы прогнозируем, что будут пробки, и примерно знаем эти места, но практика показывает, что есть и места, о которых мы вообще не предполагали".

В качестве примеров того, где ожидать пробок, он привел улицу Кр. Валдемара, проспект Виестура и другие основные транспортные артерии.

Видео: Передача "900 секунд"

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