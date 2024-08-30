Видео Новый учебный год, ремонт дорог и пробки: Олаф Пулкс рассказал, чего ждать водителям

Председатель транспортного комитета Рижской думы Олаф Пулкс в беседе с программой TV3 "900 секунд" рассказал, что в ремонт дорог в столице в этом году вложено 30 миллионов евро, но чтобы достичь уровня, когда дороги можно будет назвать хорошими, требуется 50 миллионов.

В начале нового учебного года ученики смогут пользоваться бесплатным общественным транспортом, и Олаф Пулкс призывает родителей выбирать школы, в которые их дети смогут добираться на общественном транспорте от места жительства.

Это поможет уменьшить проблему пробок. "Но если ремонтные работы закончатся и будет много машин, то заторы будут в любом случае", - добавляет председатель транспортного комитета.

На вопрос, что делать автомобилистам, которых школы непосредственно не затрагивают, и чего им следует ожидать, чтобы не опоздать на работу, Пулкс ответил: "Тогда вам просто придется выехать на работу раньше. (...) Мы прогнозируем, что будут пробки, и примерно знаем эти места, но практика показывает, что есть и места, о которых мы вообще не предполагали".

В качестве примеров того, где ожидать пробок, он привел улицу Кр. Валдемара, проспект Виестура и другие основные транспортные артерии.

Видео: Передача "900 секунд"

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