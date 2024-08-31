Начинается новый учебный год - к этому моменту должны быть готовы и дети, и родители. Как обеспечить безопасность детей по дороге в школу и как сделать их заметнее, рассказывает программа Zebra.
Видео ⟩ Советы, которые должны знать родители. Как обеспечить безопасность детей по дороге в школу?
В школу можно добираться разными способами - пешком, на общественном транспорте, можно отвезти ребенка на машине, а можно и на велосипеде.
Если выбран велосипед, родители должны пропустить ребенка ехать впереди, так как так можно лучше видеть ситуацию на дороге и то, как едет ребенок.
"Велосипед - это также хороший способ впервые отправится в школу первого сентября. Это запомнится каждому. Что может быть приятнее? А на машине обязательно будет пробка", - говорит ведущий программы Паулс Тимротс.
Не забудьте про отражатели. Чтобы не беспокоиться о том, что дети забыли отражатели дома, можно купить детский школьный рюкзак, на котором уже есть отражатели.
Как обеспечить безопасность детей по дороге в школу?
Родители должны помнить, что у детей угол зрения как минимум на 30% уже, и дети не могут точно определить, с какой стороны доносится звук.
Также всегда следует помнить, что ребенку безопаснее идти по тротуару подальше от дороги. "Это будет намного безопаснее, и ребенок будет дальше от опасностей", - сказал Тимротс.
Чтобы помочь ребенку узнать маршрут до школы, родителям важно пройтись с ним от дома до школы и обратно, желательно в то время, когда планируется ходить этой дорогой.
После того как ребенок ознакомлен с маршрутом и пройден путь из школы туда и обратно, следующая задача - попросить ребенка отвести родителей в школу.
За это время ребенок должен рассказать родителям, что его ждет в пути, чтобы родители были уверены, что ребенок действительно запомнил сказанное.
Следующий шаг - отпустить ребенка самостоятельно дойти до школы, но наблюдать за его действиями на расстоянии.
Аналогичные шаги можно предпринять и при обучении ребенка ездить в школу на общественном транспорте.
Видео: Сюжет программы Zebra
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