Видео Советы, которые должны знать родители. Как обеспечить безопасность детей по дороге в школу?

В школу можно добираться разными способами - пешком, на общественном транспорте, можно отвезти ребенка на машине, а можно и на велосипеде.

Если выбран велосипед, родители должны пропустить ребенка ехать впереди, так как так можно лучше видеть ситуацию на дороге и то, как едет ребенок.

"Велосипед - это также хороший способ впервые отправится в школу первого сентября. Это запомнится каждому. Что может быть приятнее? А на машине обязательно будет пробка", - говорит ведущий программы Паулс Тимротс.

Не забудьте про отражатели. Чтобы не беспокоиться о том, что дети забыли отражатели дома, можно купить детский школьный рюкзак, на котором уже есть отражатели.

Как обеспечить безопасность детей по дороге в школу?

Родители должны помнить, что у детей угол зрения как минимум на 30% уже, и дети не могут точно определить, с какой стороны доносится звук.