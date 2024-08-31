Некоторые водители выразили недовольство тем, что поворот на шоссе возле Лангстини ликвидирован. Программа Zebra выяснила причину.
Видео ⟩ Программа: кто выиграет от изменения движения на шоссе под Лангстини?
По словам Анны Кононовой, представителя Latvijas Valsts ceļi, планируется максимально закрыть места для разворотов и левых поворотов на главных дорогах, так как это очень небезопасный маневр.
Десятки тысяч водителей ежедневно пользуются этой автомагистралью, и лишь немногим нужно сделать этот поворот.
"Чтобы у этих немногих путь домой был короче, нельзя допустить, чтобы десятки тысяч людей добирались до дома дольше и подвергались опасности", - отмечает ведущий программы Паулс Тимротс.
Людям придется привыкнуть к тому, что в повседневной жизни им придется выбирать другие пути и такие перемены всегда будут для кого-то некомфортны.
Однако водители, которые ездят каждый день, скорее всего, преодолевают большие расстояния, поэтому несколько лишних километров - это не так уж и страшно.
Видео: Сюжет программы Zebra
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