Видео Программа: кто выиграет от изменения движения на шоссе под Лангстини?

По словам Анны Кононовой, представителя Latvijas Valsts ceļi, планируется максимально закрыть места для разворотов и левых поворотов на главных дорогах, так как это очень небезопасный маневр.

Десятки тысяч водителей ежедневно пользуются этой автомагистралью, и лишь немногим нужно сделать этот поворот.

"Чтобы у этих немногих путь домой был короче, нельзя допустить, чтобы десятки тысяч людей добирались до дома дольше и подвергались опасности", - отмечает ведущий программы Паулс Тимротс.

Людям придется привыкнуть к тому, что в повседневной жизни им придется выбирать другие пути и такие перемены всегда будут для кого-то некомфортны.

Однако водители, которые ездят каждый день, скорее всего, преодолевают большие расстояния, поэтому несколько лишних километров - это не так уж и страшно.

Видео: Сюжет программы Zebra

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