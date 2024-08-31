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Видео Программа: кто выиграет от изменения движения на шоссе под Лангстини?

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Шоссе
Шоссе Фото: Shutterstock

Некоторые водители выразили недовольство тем, что поворот на шоссе возле Лангстини ликвидирован. Программа Zebra выяснила причину.

По словам Анны Кононовой, представителя Latvijas Valsts ceļi, планируется максимально закрыть места для разворотов и левых поворотов на главных дорогах, так как это очень небезопасный маневр.

Десятки тысяч водителей ежедневно пользуются этой автомагистралью, и лишь немногим нужно сделать этот поворот.

"Чтобы у этих немногих путь домой был короче, нельзя допустить, чтобы десятки тысяч людей добирались до дома дольше и подвергались опасности", - отмечает ведущий программы Паулс Тимротс.

Людям придется привыкнуть к тому, что в повседневной жизни им придется выбирать другие пути и такие перемены всегда будут для кого-то некомфортны.

Однако водители, которые ездят каждый день, скорее всего, преодолевают большие расстояния, поэтому несколько лишних километров - это не так уж и страшно.

Видео: Сюжет программы Zebra

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