"Единство" избежало ответственности за незаконное финансирование. Почему?

"Мы прекрасно понимаем, что неучтенную бухгалтерию в шкафу никто не держит, она, скорее всего, спрятана. Информация дошла до правоохранительных органов очень поздно. А сам заявитель при подаче заявления говорил, что на данный момент в организации все в порядке. Так где же правоохранительные органы будут это искать через 10 лет?" - говорит Цируле.

На вопрос о том, оценивалось ли, как живут сотрудники, чем они владеют и могут ли они это себе позволить, представитель KNAB ответила отрицательно, но подчеркнула, что если член партии делал пожертвования, то доходы жертвователей регулярно проверяются. Также она опровергла, что устные показания о неполучении "зарплаты в конвертах" не принимаются на слово. "В любом случае у нас есть база данных жертвователей, и, глядя на нее, можно увидеть, сколько и что может себе позволить человек", - сказала она.

При этом отдельно бюро не проверяло всех жертвователей партии.