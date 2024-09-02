Этим летом KNAB завершил проверки о возможных зарплатах в конвертах в партии "Единство", о чем сообщил ее бывший член Нормунд Орлеанс, и о неоплаченных услугах фирмы SOAAR при подсчете голосов партийных съездов. В ходе обеих проверок было установлено, что что-то не так, но доказать это не удалось. Nekā personīga ознакомилась с материалами проверочных дел.
"Единство" избежало ответственности за незаконное финансирование. Почему?
У партии "Единство" с прошлого года дела шли нелегко. Осенью ее потряс "летный" скандал бывшего премьер-министра и бывшего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша. Весной Кариньш сложил портфель министра, а теперь отказался и от мандата депутата Сейма. Расследование KNAB о полетах до сих пор продолжается.
В марте старожил партии "Единство" Нормунд Орлеанс обнаружил, что он и еще 10 работников бюро партии не менее 5 лет получали зарплату, за которую не платились налоги. Орлеанс сообщил о преступлении в KNAB и Службу госдоходов (VID). Руководство "Единства" все отрицало.
"Знаете, мир такой, где я могу отвечать сам за себя. Ни председатель правления, ни правление оплату труда не осуществляют, это вопрос, который нужно задать генеральному секретарю, улаживающему вопросы оплаты труда. Во всяком случае мы пытались узнать истину, и у нас не было уверенности, что такие факты подтвердились", - говорил в марте министр финансов, глава правления "Единства" Арвил Ашераденс.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
Откровения Орлеанса стали побуждением к действию для других. Чуть позже Ренарс Каджулис, возглавляемое которым предприятие SOAAR годами обеспечивало подсчет голосов на выборах в Латвии, сообщил, что восемь лет подсчет голосов обеспечивался также на съездах и собраниях "Единства". Партия за это не платила, и Каджулис посчитал, что услуга из него была вытянута.
Отрицать получение услуг SOAAR "Единство" не могло, но не нашлось никого, кто знал бы, каковы были условия сотрудничества. Не было ни одного договора или счета. Предприниматель утверждал, что об этом знал бывший генеральный секретарь партии Артис Кампарс.
"Если бы вас попросили вспомнить договоры за десятки лет, которые вы подписали… При этом их достаточно много. Правда, сейчас не помню", - говорил в апреле Кампарс.
В понимании закона прием услуги SOAAR приравнивается к получению незаконного финансирования. По обоим делам KNAB начал проверки и пришел к выводу, что - конвертов не было и, хотя незаконное финансирование принято, партию наказать нельзя, так как истек срок давности.
В отчете KNAB о возможных противозаконных моментах в финансировании партии "Единство" почти 1000 страниц. Несмотря на то, что прокуратура называет проверку полной и всеобъемлющей, среди документов нет ответа на ряд важных вопросов. Между тем сам KNAB оправдывается недостатками в законодательстве.
Орлеанс передавал KNAB информацию о незаконной деятельности в партии 12 раз. В заявлениях описываются как случаи уплаты зарплаты в конвертах, так и беззакония с принтерами и торговля копчеными курами. К заявлениям Орлеанс приложил переписки в WhatsApp, изображения, электронные письма и другие материалы, которые, по его мнению, доказывают нарушения.
KNAB опросил 17 партийных работников и должностных лиц. Председатель "Единства", министр финансов Арвил Ашераденс и бывший председатель объединения "Новое Единство" Кариньш в пояснениях сказали, что ничего об обороте наличных в бюро не знают. Ашераденс сказал: "Надеюсь, что нет оборота наличных".
Пояснения дали также председатель парламентской фракции партии Эдмунд Юревиц и руководитель канцелярии президента Гунда Рейре. В материалах дела видно, что KNAB не задавал политикам вопросов, платили ли в бюро зарплаты в конвертах.
Это прокомментировала заместитель начальника KNAB по вопросам следственных действий Инета Цируле. "Никто не подтвердил, что такая зарплата в конверте была получена. За исключением одного случая, где указали, что она выплачена за услугу", - объясняет она.
Цируле ссылается на одно из данных объяснений, что когда-то платили 100 евро за мытье окон в офисе, так как это не входило в прямые трудовые обязанности. Поскольку о незаконной оплате говорили только Орлеанс и упомянутый сотрудник бюро, следователь не считает это достаточными доказательствами.
В компетенцию KNAB также не входят возможные зарплаты в конвертах. Передача пообщалась с заместителем руководителя KNAB по вопросам следственных действий Инетой Цируле, которая сказала, что право расследовать возможные зарплаты в конвертах - это компетенция Службы государственных доходов, но VID отправила эту информацию обратно в KNAB. "Конкретика - политические партии. Поэтому коллеги из VID считали, что мы являемся более компетентными в этом финансовом потоке, чем они", - сказала Цируле.
KNAB для своих выводов использовал комментарии VID - например, что в случае с "Единством" не обнаружено записей о двойном учете, поэтому типичные признаки выплаты зарплаты в конвертах отсутствуют. Однако VID предполагает, что необлагаемая налогом сумма достигает 39 100 евро и ее следует расследовать вне административного процесса. Это заключение VID было проигнорировано KNAB.
"Мы прекрасно понимаем, что неучтенную бухгалтерию в шкафу никто не держит, она, скорее всего, спрятана. Информация дошла до правоохранительных органов очень поздно. А сам заявитель при подаче заявления говорил, что на данный момент в организации все в порядке. Так где же правоохранительные органы будут это искать через 10 лет?" - говорит Цируле.
На вопрос о том, оценивалось ли, как живут сотрудники, чем они владеют и могут ли они это себе позволить, представитель KNAB ответила отрицательно, но подчеркнула, что если член партии делал пожертвования, то доходы жертвователей регулярно проверяются. Также она опровергла, что устные показания о неполучении "зарплаты в конвертах" не принимаются на слово. "В любом случае у нас есть база данных жертвователей, и, глядя на нее, можно увидеть, сколько и что может себе позволить человек", - сказала она.
При этом отдельно бюро не проверяло всех жертвователей партии.
KNAB признает, что услуги SOAAR "Единству" можно рассматривать как незаконное финансирование, но уголовное дело возбуждено не было, поскольку не была достигнута предусмотренная законом крупная сумма и нет доказательств общего намерения незаконно рассчитаться. Сколько стоят услуги SOAAR, KNAB не выяснил. В ведомстве считают расчеты Каджулиса противоречивыми, поскольку единственный составленный, но не подписанный договор был на символические 50 латов, тогда как SOAAR в расчетах затрат на тот же съезд насчитал 2500 евро.
"Мы запросили информацию из уголовного производства, также были исследованы изъятые носители данных, и эта информация также сопоставлена с тем, что он предоставил, и тем, что он потом объяснил устно", - говорит Цируле.
Помимо информации, предоставленной "Единством" и Каджулисом, ведомство не пыталось выяснить, во сколько может обойтись проведение выборов. Они не обратились к другим партиям и Центризбиркому, который был давним клиентом SOAAR.
Neka personīga выяснила, что во время пандемии Covid-19 среди партий стал популярен портал lemejs.lv, который предлагает возможность дистанционного голосования. Его администрирует Фонд общественного участия, который также поддерживает портал manabalss.lv. После разрыва сотрудничества с SOAAR эту платформу начало использовать и "Единство".
В беседе с передачей управляющий manabalss.lv Имант Брейдакс отказался сообщить, сколько "Единство" сейчас платит за выборы, но заявил, что ни одна партия не заплатила меньше 2000 евро. По подсчетам Каджулиса, съезд партии в ноябре 2011 года был самым дорогим - он обошелся в 2695 евро без PVN. В другие годы сумма колеблется. Самая низкая цена - 428 евро.
На вопрос передачи о том, что в случае отсутствия счетов доказать сумму не было возможности, Цируле ответила так: "Не только счетов. Нет ни счетов, ни другой информации. Если вы внимательно изучили, даже сотрудники не были зарегистрированы в этой компании. Проблематично выяснить, даже кто участвовал и оказывал эти услуги".
Наличие контрактов, если к работе были привлечены сторонние сотрудники, Цируле также опровергла. "Мы, конечно, спрашивали, кто предоставил, кто что сделал, но ответа не получили", - сказала она.
Ни Орлеанс, ни Каджулис не остались довольны результатами проверки KNAB. Оба обратились в прокуратуру, которая оставила в силе решение KNAB не возбуждать уголовное дело.
"Из ответа районного прокурора следует: да, действительно установлено, что незаконное финансирование принималось в виде услуги. (...) Проблема в том, что уже прошел срок исковой давности", - говорит главный прокурор Координационного управления по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры Марис Лея.
В ведомстве считают, что сделали все возможное, чтобы выяснить правду. Там ответственность сводят к недостаткам в законах. Прозвучало мнение, что доказать единое намерение принять услуги по выборам в течение 8 лет очень сложно, а установленная законом большая сумма - 50 минимальных месячных заработных плат - слишком высока и порог должен составлять 10.
Цируле объяснила передаче, что "Единство" действительно избежало ответственности за незаконное финансирование. "Информация пришла поздно, но если бы она была раскрыта раньше, это был бы либо уголовный процесс, либо та или иная политическая организация могла остаться без госфинансирования, что очень болезненно для политических организаций", - сказала она.
Орлеанс подал на партию в суд. Первое заседание состоялось в начале августа. Увидев на заседании журналистов, партия потребовала объявить процесс закрытым. Причина - необходимость сохранения коммерческой тайны и взаимной корреспонденции. Суд решение удовлетворил.
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