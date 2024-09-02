Двум убийцам Геннадия Валягина сократили тюремные сроки

12 августа суд приговорил одного из обвиняемых к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы, а другого - к 16 годам и двум месяцам.

Приговор суда первой инстанции был сокращен на четыре месяца, а остальная часть приговора оставлена в силе. Каждый из обвиняемых также будет проходить пробационный надзор в течение двух лет.

Суд сообщает, что приговоры подсудимым были смягчены, поскольку апелляционный суд не признал отягчающим обстоятельством то, что было признано судом первой инстанции.

Полный текст постановления будет доступен 17 сентября. После этого решение можно будет обжаловать в кассационном порядке.

Галерея: Место убийства Геннадия Валягина

В ходе досудебного уголовного расследования было установлено, что 11 марта 2022 года двое обвиняемых и один неизвестный подъехали на автомобиле марки Chrysler к гриль-бару Ugolok на улице Бралю Каудзишу в Риге, где в это время находился Валягин. Еще одно лицо, не установленное в ходе досудебного расследования, припарковало автомобиль Opel на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить запасной транспорт.