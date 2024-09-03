"Я могу раскрыть правду, почему я не добилась в жизни такого успеха, как другие", - говорит Рита Эглите, 42-летняя жительница Лиепаи, рассказывая о своей жизни настолько открыто, что всплывают все призраки прошлого. Слишком долго спутником ее жизни был стыд - за мать-алкоголичку, за то, что у каждого ребенка свой отец. И еще предательство, попытка уйти из жизни. Рита все еще учится прощать и любить без всяких "но". В своей хрупкости она открывается сильной женщиной.

"Из-за своего прошлого я испытывала осуждение - за то, что не замужем, что у каждого ребенка свой отец", - начинает Рита.

"В своей семье я всегда была серым воробьем. В детстве мне доставались одежда и вещи, которые носили мои двоюродные сестры. Если брали с собой на экскурсию, то делали это "из жалости". Я никогда не могла быть самой собой, мне всегда нужно было соответствовать и кому-то угождать. Может быть, после ухода отца стало легче: мне никому не нужно нравиться - больше никому!"