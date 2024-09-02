Скинхед, заставивший юношу прославлять Гитлера перед камерой, получил тюремный срок

Совершеннолетний молодой человек был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы с двумя годами испытательного срока, а его сообщник-подросток - к четырем годам условно.

Согласно обвинительному заключению, 22 февраля 2024 года в Верманском саду в центре Риги двое молодых людей, причисляющих себя к "неонацистским скинхедам", приказали двум другим подросткам выполнить нацистское приветствие и восхвалять Адольфа Гитлера. При этом они избили жертв, угрожали им и сняли их действия на видео, после чего выложили эту запись в своем Telegram-канале.