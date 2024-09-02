Рижский городской суд приговорил представителя субкультуры скинхедов к полутора годам лишения свободы за преступление на почве ненависти, а его приятеля - к условному сроку, сообщает прокуратура.
Скинхед, заставивший юношу прославлять Гитлера перед камерой, получил тюремный срок
Совершеннолетний молодой человек был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы с двумя годами испытательного срока, а его сообщник-подросток - к четырем годам условно.
Согласно обвинительному заключению, 22 февраля 2024 года в Верманском саду в центре Риги двое молодых людей, причисляющих себя к "неонацистским скинхедам", приказали двум другим подросткам выполнить нацистское приветствие и восхвалять Адольфа Гитлера. При этом они избили жертв, угрожали им и сняли их действия на видео, после чего выложили эту запись в своем Telegram-канале.
Прокурор Рижской Восточной прокуратуры, государственный обвинитель, удовлетворен назначенным судом наказанием.
Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!