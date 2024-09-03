Решающая осень. Чего Украина и Россия добились на фронте и что будет дальше

Однако все эксперты согласны, что главным событием лета стало украинское наступление на Курскую область, начавшееся 6 августа.

Украинский военный в российском городе Суджа. Наступление на Курскую область было неожиданным и "спутало все карты россиянам", говорят эксперты Фото: Reuters

Эта операция была неожиданной, продуманной, стремительной и достигла определенных военных результатов.

Давид Гендельман считает, что Киев решился на нее из-за неблагоприятного хода оборонительной операции на Покровском направлении. Он использует аналогию с игрой в шахматы.

"Можно сказать, что в стратегическом смысле задача была "встряхнуть шахматную доску". Но проблема в том, что по состоянию на данный момент мы не видим, чтобы какие-то из фигур упали с доски. Пока есть немалая вероятность, что они покачаются на краю и останутся на местах", — метафорически объясняет свое мнение эксперт.

По его словам, важно, как долго ВСУ смогут удерживать территории в Курской области и как именно Москва решит на это реагировать.

Павел Лакийчук соглашается и называет курскую операцию событием, которое "смешало все карты россиянам".

"Несмотря на военные риски, Курск успешно изменил нарратив войны, — отмечают аналитики британского Королевского института оборонных исследований (RUSI). — Будет ли этого достаточно, чтобы удерживать краны международной поддержки открытыми в течение и после выборов в США в ноябре 2024 года, зависит от того, удержится ли Киев, чтобы использовать Курск как разменную монету в переговорах", — говорится в статье, опубликованной институтом.