Система оценок, новый предмет: что еще изменится в учебном году?

"В повседневном обучении мы используем формативное оценивание, которое дает нам обратную связь и говорит о том, как мы справляемся. Это важно и для учителя, и для родителей, и для ребенка, потому что, по сути, показывает, как справляется ребенок и как справляется учитель с процессом обучения. Например, если у всего класса низкая формативная оценка, это не обязательно означает, что ребенок что-то не освоил, но это также сигнал для учителя. Говоря о суммативном, оценок будет гораздо меньше, потому что мы будем оценивать работы только в конце темы или в конце года", -рассказала директор департамента качества образования VISC Диана Шавалгина.