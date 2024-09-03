В новом учебном году учеников и учителей ждет много важных нововведений. Будут введены новые предметы, запрещено переписывать экзамены и изменится система оценок. В вопросе разбиралась корреспондент LSM+ Юлия Бите.
Система оценок, новый предмет: что еще изменится в учебном году?
Обучение на латышском языке
В этом учебном году ученики программ нацменьшинств 2, 5 и 8 классов перейдут на обучения полностью на латышском языке. Также у школьников будет возможность отказаться от русского языка как второго иностранного.
"В этом учебном году обучение на латышском будет обязательным не только в дошкольных учреждениях, 1, 4 и 7 классах, но и во 2, 5 и 8 классах.
Как и в прошлом учебном году, мы обеспечим как повышение квалификации учителей, так и разработку методических материалов - над этим работают коллеги из Государственного центра содержания образования и Агентства латышского языка", - рассказала и. о. руководителя Государственного центра содержания образования Инита Юхневича.
Новый предмет в школах
В средних школах появится новый обязательный предмет - "Государственная оборона". Школьников будут учить стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться в лесу.
История и социальные знания в средней школе станут отдельными предметами.
Как будут оценивать здания?
Будет введен единый для всех школ и классов подход: от 1 до 4 баллов, это уровень успеваемости "начал изучать", 5-6 баллов - продолжает изучать, 7-8 баллов - уровень ученика, который освоил тему, а 9-10 баллов будут ставить тем, кто освоил материал углубленно.
В основных и средних школах оценки будут 4-х видов: формативное, диагностирующее, мониторинговое и суммативное. Но родителям важны только первое и последнее.
"В повседневном обучении мы используем формативное оценивание, которое дает нам обратную связь и говорит о том, как мы справляемся. Это важно и для учителя, и для родителей, и для ребенка, потому что, по сути, показывает, как справляется ребенок и как справляется учитель с процессом обучения. Например, если у всего класса низкая формативная оценка, это не обязательно означает, что ребенок что-то не освоил, но это также сигнал для учителя. Говоря о суммативном, оценок будет гораздо меньше, потому что мы будем оценивать работы только в конце темы или в конце года", -рассказала директор департамента качества образования VISC Диана Шавалгина.
Запрет пересдавать неудачную проверочную работу
Теперь контрольную работу нельзя будет больше переписывать. Но те ученики, кто недоволен полученной оценкой, в конце года могут написать комбинированную работу (по знаниям и навыкам за весь год) и исправить отметку.
Сдача экзаменов
В этом году для получения сертификата 9-классники на централизованных экзаменах должны набрать как минимум 15%. В следующем году этот порог повысится до 20%. А 12-классники должны будут набрать 20% уже в этом учебном году.
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