Видео Сбитые на пешеходном переходе в Елгаве подростки: что известно на данный момент?

"Конечно, это не повседневная ситуация. Прежде всего, напоминание всем водителям - сейчас начался новый учебный год, дети больше отвлекаются, смотрят в телефоны, носят наушники и т. д. На нас, водителей, возлагается основная ответственность. Мы профессионально подготовленные люди, посещали курсы, сдавали экзамены, делали все, чтобы иметь возможность безопасно участвовать в дорожном движении", - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что водителям, которые едут по левой полосе дороги, следует быть особенно осторожными перед пешеходным переходом. Рекомендуется следить за действиями водителей в правой полосе, то есть если водитель на соседней полосе тормозит перед "зеброй" - следует сделать то же самое, потому что, возможно, пешеход, которого сначала не видно, пытается перейти улицу.

"Данное действие со стороны водителя никоим образом не оправданно, поскольку, если мы приближаемся к пешеходному переходу, необходимо обязательно убедиться, что там нет людей. Особенно в этом случае, когда пешеходы приближаются с правой стороны, а машина движется по левой полосе, то есть у него точно достаточно времени, чтобы заметить идущих пешеходов и избежать аварии. Это абсолютная невнимательность со стороны водителя, что в данной ситуации совершенно недопустимо", - сказал Оскар Ирбис.

Эксперт по безопасности дорожного движения напоминает, что водителям следует быть более осторожными в сентябре, когда дети и подростки снова идут в школу.

Все трое ребят были доставлены в медицинское учреждение. Как сообщили медики, один из них находится в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном.

Ранее сообщалось, что 30 августа незадолго до 12:00 в Елгаве по улице Ригас в направлении от Калнциемского шоссе в сторону улицы Скауту ехал мужчина 1948 года рождения на автомобиле Opel. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил трех несовершеннолетних мальчиков.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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