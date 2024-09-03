В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как в пятницу, 30 августа, на пешеходном переходе в Елгаве автомобиль сбивает троих несовершеннолетних. Эксперт по безопасности дорожного движения считает, что в инциденте виновата невнимательность водителя, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Сбитые на пешеходном переходе в Елгаве подростки: что известно на данный момент?
На кадрах с видеорегистратора видно, как трое молодых людей переходят улицу по пешеходному переходу. По непонятным причинам водитель автомобиля серебристого цвета, приближаясь к "зебре", даже не попытался снизить скорость движения.
Местная жительница Элина говорит, что это столкновение далеко не первое на данном участке дороги.
"Подобные случаи были, но в основном это когда подростки (с катка по соседству) перебегают дорогу, катаются на велосипедах. В основном это неосторожность - это раз. Во-вторых, здесь четыре полосы, и, честно говоря, водители редко едут со скоростью 50 километров в час", - сказала Элина.
Глядя на видео очевидцев, становится ясно, что этот инцидент произошел не из-за того, что подростки торопились и не убедились в своей безопасности, прежде чем перейти улицу.
Действия водителя до момента аварии также не свидетельствуют о безрассудном или агрессивном поведении.
Житель Елгавы коротко и безапелляционно высказал программе свое мнение: "Смотрите на знаки, водители! Больше ничего - все просто!".
Degpunktā обратилась к эксперту по безопасности дорожного движения Оскару Ирбису, чтобы он объяснил причины, которые могли вызвать такую ситуацию.
"Конечно, это не повседневная ситуация. Прежде всего, напоминание всем водителям - сейчас начался новый учебный год, дети больше отвлекаются, смотрят в телефоны, носят наушники и т. д. На нас, водителей, возлагается основная ответственность. Мы профессионально подготовленные люди, посещали курсы, сдавали экзамены, делали все, чтобы иметь возможность безопасно участвовать в дорожном движении", - отметил он.
Эксперт подчеркивает, что водителям, которые едут по левой полосе дороги, следует быть особенно осторожными перед пешеходным переходом. Рекомендуется следить за действиями водителей в правой полосе, то есть если водитель на соседней полосе тормозит перед "зеброй" - следует сделать то же самое, потому что, возможно, пешеход, которого сначала не видно, пытается перейти улицу.
"Данное действие со стороны водителя никоим образом не оправданно, поскольку, если мы приближаемся к пешеходному переходу, необходимо обязательно убедиться, что там нет людей. Особенно в этом случае, когда пешеходы приближаются с правой стороны, а машина движется по левой полосе, то есть у него точно достаточно времени, чтобы заметить идущих пешеходов и избежать аварии. Это абсолютная невнимательность со стороны водителя, что в данной ситуации совершенно недопустимо", - сказал Оскар Ирбис.
Эксперт по безопасности дорожного движения напоминает, что водителям следует быть более осторожными в сентябре, когда дети и подростки снова идут в школу.
Все трое ребят были доставлены в медицинское учреждение. Как сообщили медики, один из них находится в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном.
Ранее сообщалось, что 30 августа незадолго до 12:00 в Елгаве по улице Ригас в направлении от Калнциемского шоссе в сторону улицы Скауту ехал мужчина 1948 года рождения на автомобиле Opel. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил трех несовершеннолетних мальчиков.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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