Утром в понедельник, 2 сентября, водитель вез партию песка из Сауриеши в Царникаву. Не проехав и половины пути, водитель грузовика попал в экстремальную ситуацию. Чтобы остановить многотонную тяжелую машину, ему пришлось выехать в кювет, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Чтобы остановить свой грузовик, водитель съехал в кювет и перевернулся
На трассе А4 перед поселком Упеслеяс в понедельник в кювет съехал грузовик. Водитель - молодой человек - своей вины не отрицает. Совершил ошибку, затормозив слишком поздно.
Мужчина утверждает, что он жив и здоров, поскольку был пристегнут ремнем безопасности, который опытные водители порой считают помехой.
В этом случае единственные потери - это рассыпанный груз, разбитое зеркало автомобиля, треснувшее лобовое стекло, может быть, какой-то дефект, который на тот момент не был виден, и услуги эвакуатора.
Водитель был трезв за рулем - это было подтверждено полицией. Ни один человек или имущество третьих лиц не пострадали, поэтому водитель не получит никакого наказания от правоохранительных органов.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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