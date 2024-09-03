Видео Чтобы остановить свой грузовик, водитель съехал в кювет и перевернулся

На трассе А4 перед поселком Упеслеяс в понедельник в кювет съехал грузовик. Водитель - молодой человек - своей вины не отрицает. Совершил ошибку, затормозив слишком поздно.

Мужчина утверждает, что он жив и здоров, поскольку был пристегнут ремнем безопасности, который опытные водители порой считают помехой.

В этом случае единственные потери - это рассыпанный груз, разбитое зеркало автомобиля, треснувшее лобовое стекло, может быть, какой-то дефект, который на тот момент не был виден, и услуги эвакуатора.

Водитель был трезв за рулем - это было подтверждено полицией. Ни один человек или имущество третьих лиц не пострадали, поэтому водитель не получит никакого наказания от правоохранительных органов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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