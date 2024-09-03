США конфисковали самолет лидера Венесуэлы Мадуро

В Минюсте США заявляют, что самолет был конфисковали в Доминиканской Республике и передан штату Флорида.

Неясно, когда и как самолет оказался в Доминиканской Республике. Ни Мадуро, ни власти Венесуэлы не прокомментировали инцидент.

Официальные лица США заявляют, что самолет был конфискован на законных основаниях, из-за нарушения законов США об экспортном контроле.

"Министерство юстиции конфисковало самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретен за 13 млн долларов через подставную компанию и тайно вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его приближенными. Министерство будет продолжать преследовать тех, кто нарушает наши санкции и меры экспортного контроля, чтобы не позволить им использовать американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США", - русская служба BBC приводит слова генпрокурор США Меррик Гарланд

В 2023 году самолет был незаконно вывезен из США в Венесуэлу через Карибские острова.

"С мая 2023 года самолет Dassault Falcon с бортовым номером T7-ESPRT совершал почти исключительно полеты на военную базу в Венесуэле и использовался в интересах Мадуро и его представителей, в том числе для перевозки Мадуро во время визитов в другие страны", - заявили в Министерстве юстиции США.

Vietnes "Flightradar24" dati liecina, ka lidmašīna lidmašīna lidojusi uz Venecuēlas galvaspilsētu Karakasu pēc ierašanās Jamaikas galvaspilsētas Kingstonas Senvinsentas apkaimē un Grenadīnās 2023. gada aprīlī.

ASV amatpersonas paziņoja, ka pēc tam lidmašīna lidojusi "gandrīz tikai uz un no militārās bāzes Venecuēlā". Nav skaidrs, kā un kad tā nolaidusies Dominikānas Republikā.

Amatpersonas sacīja, ka lidmašīnu Maduro izmantojis "ārvalstu vizītēm".

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