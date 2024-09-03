Детская больница отказалась принять мать с ребенком; медики прокомментировали ситуацию

1 августа Ивета, увидев, что с глазом ребенка что-то не так, решила не вызывать скорую помощь, а самостоятельно отправиться в Детскую больницу. Когда она подошла к двери больницы и нажала на кнопку вызова, ее попросили объяснить ситуацию.

"Я объяснила, что глаз у ребенка опух и продолжает опухать все сильнее, что мы хотели бы показать специалисту, что у нее с глазом, пока не поздно", - сказала Ивета.

Но, по ее словам, разговор в тот вечер закончился рекомендацией дождаться следующего утра или, если станет хуже, вызвать скорую помощь. Это произошло между семью и восемью вечера.

Руководитель Центра неотложной медицинской помощи Детской клинической университетской больницы (BKUS) Марк Ронис признался, что этого не должно было произойти, но не смог ответить, почему так случилось, ведь мать не подавала официальную жалобу.

В тот день Ивета купила в аптеке глазные капли, рекомендованные фармацевтом, что стабилизировало ситуацию. Позже на консультации офтальмолог поставил диагноз "аллергический конъюнктивит".

С другой стороны, в больнице никто из дежуривших в тот вечер сотрудников не помнит такого звонка через домофон, также были изучены видеозаписи.

Врачи призывают родителей более настойчиво требовать проверки состояния здоровья ребенка и писать официальную жалобу, чтобы другие пациенты не попадали в подобные ситуации.

Марк Ронис отметил, что "для эффективного решения внутренних проблем, чтобы подобное не происходило с другими, [...] мы не должны забывать подавать официальные жалобы в больницу, чтобы другие пациенты могли получить лучшие условия, чтобы подобные ситуации не повторялись".

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