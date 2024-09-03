Плохие знаки на дорогах приводят к плохому вождению, но если не ставить их там, где они нужны, то это может закончиться очень плохо. Программа Zebra посетила район улицы Бикерниеку в Риге.
Видео ⟩ Программа: во время ремонта улицы установили много непонятных дорожных знаков
На самой улице Бикерниеку во время ремонтных работ толком не понимаешь, чего ждут от водителей.
А ситуация, например, на перекрестке с улицей Кастранес запутанная.
Тем, кто проводит ремонтные работы, необходимо установить четкие дорожные знаки и на близлежащих дорогах, чтобы водители понимали, что улицу нельзя пересекать на нормальной скорости.
Кто-то может сказать, что это очевидно, что приближается неровный участок и нужно сбавить скорость, но, по словам местных жителей, однажды вечером по этому участку мчалась машина скорой помощи, и шум был очень громким. Можно только догадываться, что почувствовал пациент в машине скорой помощи.
Видео: Сюжет программы Zebra
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