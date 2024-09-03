Вт, 3.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Программа: во время ремонта улицы установили много непонятных дорожных знаков

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Машина скорой помощи
Машина скорой помощи Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebra" sižeta

Плохие знаки на дорогах приводят к плохому вождению, но если не ставить их там, где они нужны, то это может закончиться очень плохо. Программа Zebra посетила район улицы Бикерниеку в Риге.

На самой улице Бикерниеку во время ремонтных работ толком не понимаешь, чего ждут от водителей.

А ситуация, например, на перекрестке с улицей Кастранес запутанная.

Тем, кто проводит ремонтные работы, необходимо установить четкие дорожные знаки и на близлежащих дорогах, чтобы водители понимали, что улицу нельзя пересекать на нормальной скорости.

Кто-то может сказать, что это очевидно, что приближается неровный участок и нужно сбавить скорость, но, по словам местных жителей, однажды вечером по этому участку мчалась машина скорой помощи, и шум был очень громким. Можно только догадываться, что почувствовал пациент в машине скорой помощи.

Видео: Сюжет программы Zebra

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх