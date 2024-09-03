Видео Программа: во время ремонта улицы установили много непонятных дорожных знаков

На самой улице Бикерниеку во время ремонтных работ толком не понимаешь, чего ждут от водителей.

А ситуация, например, на перекрестке с улицей Кастранес запутанная.

Тем, кто проводит ремонтные работы, необходимо установить четкие дорожные знаки и на близлежащих дорогах, чтобы водители понимали, что улицу нельзя пересекать на нормальной скорости.

Кто-то может сказать, что это очевидно, что приближается неровный участок и нужно сбавить скорость, но, по словам местных жителей, однажды вечером по этому участку мчалась машина скорой помощи, и шум был очень громким. Можно только догадываться, что почувствовал пациент в машине скорой помощи.

Видео: Сюжет программы Zebra

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!