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Видео Авария под Адажи; на месте работали спасатели

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Авария под Адажи
Авария под Адажи Фото: Очевидец RUS TVNET

Утром во вторник, 3 сентября, недалеко от Адажи произошло столкновение двух автомобилей. Об этом RUS TVNET сообщил очевидец.

Видео: Авария под Адажи

Как можно видеть на кадрах видео, столкнулись два автомобиля, а на месте работала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). 

Судя по видео, движение в одну сторону временно было перекрыто. 

В понедельник, 2 сентября, в Латвии зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших был один водитель электроскутера.

За вождение в состоянии опьянения задержаны шесть человек, один - за управление автомобилем после употребления наркотиков. Все находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовное наказание.

За превышение скорости в понедельник было составлено 215 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 441 протокол.

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