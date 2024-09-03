Утром во вторник, 3 сентября, недалеко от Адажи произошло столкновение двух автомобилей. Об этом RUS TVNET сообщил очевидец.
Видео ⟩ Авария под Адажи; на месте работали спасатели
Видео: Авария под Адажи
Как можно видеть на кадрах видео, столкнулись два автомобиля, а на месте работала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Судя по видео, движение в одну сторону временно было перекрыто.
В понедельник, 2 сентября, в Латвии зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших был один водитель электроскутера.
За вождение в состоянии опьянения задержаны шесть человек, один - за управление автомобилем после употребления наркотиков. Все находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовное наказание.
За превышение скорости в понедельник было составлено 215 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 441 протокол.
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