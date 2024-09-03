Школьница напала с ножом на своих одноклассников в начальной школе в чешском городе Домажлице, два ребенка получили ранения, сообщила полиция.
В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников
Девочка, напавшая на своих сверстников, была остановлена за несколько минут, написала полиция в своем микроблоге на платформе X (ранее Twitter).
Пострадавшие дети были переданы медикам, но, по последним данным, их жизни ничего не угрожает. Также врачам скорой помощи передан ребенок, находившийся в шоковом состоянии. В настоящее время на месте происшествия никто не представляет опасности, заверяет полиция.
И пострадавшие, и подозреваемая в нападении - ученицы второго класса этой школы. Мотив преступления выясняется.
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