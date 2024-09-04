Что нужно для идеального девичника? Ну я бы сказала: солнце, море, тортики и свой фотограф! О, и шанс отправиться в это приключение с комфортом и шиком!
Отправляемся в путешествие для девочек с новой CUPRA Formentor
Рабочий день уже подходил к концу, но пришло осознание, что и последние теплые деньки тоже! Поэтому мы словили момент, чтобы насладиться закатным вечером и уехать от городской суеты. Звонок подружкам и вопрос: едем на море? Однозначно - да!
Мне нравится, если в компании разделены обязанности: один - водитель, второй занимается музыкой и навигацией, третий - просто наслаждается! Хотя в нашем случае третьим и был фотограф, который запечатлел теплый и незабываемый летний вечер.
Одним из моих любимых пляжей является именно пляж в Саулкрасты. Он всего в неполных 50 км от Риги, однако это достаточно длительное время, за которое можно весело провести время с подружками и вместе послушать музыку. Пункт назначения ясен!
Договариваемся встретиться в центре Риги, и мы уже в пути на новой CUPRA Formentor.
Садясь в автомобиль, первое, что мы замечаем, - это большой 12,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. При подключении к смартфону на нем также появляются наиболее используемые приложения; в нашем случае - сервис навигации и стриминговой передачи музыки. Подруга также отправляет текстовое сообщение с адресом, где ее забрать, и CUPRA тут же его считывает. И последнее, но не менее важное: место, куда можно положить смартфон, без всяких дополнительных гаджетов: в новый Formentor встроена беспроводная станция быстрой зарядки и, что приятно удивляет, она охлаждает телефон!
А говоря о том, что "греет", то, не считая подогрева сидений, машина имеет еще и подогрев руля, и эта функция определенно делает зимнюю езду намного приятнее.
Вводим пункт назначения и договариваемся по пути остановиться за кофе и местными Саулкрастскими деликатесами (да, дамам нужен не только сахар, но и что-то "потяжелее", например, местная копченая курочка, которой можно насладиться на берегу моря). В руках полно вкусностей и в момент, когда я понимаю, что ключи от машины где-то глубоко в сумочке, когда я подхожу к двери, а автомобиль открывается сам. Гениально!
Переходим к наслаждению музыкой:
В автомобиле установлена аудиосистема Sennheiser, которая действительно впечатляет своим отличным звучанием.
Как те, кто сидел спереди, так и те, кто наслаждался комфортом на задних сидениях, мы сошлись во мнении, что прослушивание музыки в этой CUPRA Formentor - настоящее удовольствие.
Продолжая о звуке: новые автомобили должны предупреждать как визуально, так и звуковым сигналом о нарушении скорости. В CUPRA Formentor это можно регулировать, но
сигнал мягкий, ненавязчивый, не становится громче при изменении громкости в мультимедийной системе.
CUPRA Formentor имеет три режима движения. Comfort - самый спокойный, "мягкий" режим для повседневной езды, например в городе. Будучи уже на Таллиннском шоссе, меняю на Performance - машина становится более динамичной. Также есть возможность создать свой индивидуальный режим и адаптировать его под свои предпочтения.
Кстати, это экономичная версия mild hybrid 1.5 eTSI, автомобиль мощностью 150 лошадиных сил, "ест" в среднем 5,9 л/100 км - незаменим в городе, а также отлично справляется со своими задачами на шоссе. Нам, дамам, которые часто заботятся о семейном бюджете - эта модель особенно импонирует.
CUPRA Formentor также включает в себя гибридную версию нового поколения eHYBRID plug-in, которая позволяет проехать более 100 км на полном электроприводе, и более мощную версию CUPRA Formentor VZ мощностью 333 лошадиные силы, где можно даже выбрать режим drift.
Прибыв в пункт назначения, сидящая рядом подруга отмечает, что многие обращают внимание на эту машину. И действительно: визуально этот спортивный внедорожник очень привлекателен.
Авангардный дизайн с современными технологиями.
Он также хорош и внутри. В нем есть, например, подсветка ползунков климат-контроля и регулировки громкости, а также самого салона, тональность которого можно настроить по своему вкусу. Также есть возможность изменить внешний вид спидометра, он имеет несколько дизайнов на любой вкус.
Полдник у моря, небольшая фотосессия, провожаем красивый закат и, счищая с ног песок , замечаем, что у этого CUPRA Formentor новые фары с треугольными элементами. Никакого символического значения они не несут, но я предлагаю свою версию: стиль, комфорт и захватывающий опыт вождения! Именно такой была наша поездка!
Статья вышла в сотрудничестве с AUTOBRAVA Motors, улица Краста, 42, Рига.
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