Отправляемся в путешествие для девочек с новой CUPRA Formentor

Рабочий день уже подходил к концу, но пришло осознание, что и последние теплые деньки тоже! Поэтому мы словили момент, чтобы насладиться закатным вечером и уехать от городской суеты. Звонок подружкам и вопрос: едем на море? Однозначно - да!

Мне нравится, если в компании разделены обязанности: один - водитель, второй занимается музыкой и навигацией, третий - просто наслаждается! Хотя в нашем случае третьим и был фотограф, который запечатлел теплый и незабываемый летний вечер.

Одним из моих любимых пляжей является именно пляж в Саулкрасты. Он всего в неполных 50 км от Риги, однако это достаточно длительное время, за которое можно весело провести время с подружками и вместе послушать музыку. Пункт назначения ясен!

Фото: Ilze Slišāne/TVNET GRUPA

Договариваемся встретиться в центре Риги, и мы уже в пути на новой CUPRA Formentor.