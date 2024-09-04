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Видео Программа: в центре Риги грузовик пытался въехать во двор, но провалился под землю

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Грузовик провалился
Грузовик провалился Фото: Degpunktā

Несколько дней назад во дворе дома на улице Стабу, 93, в Риге грузовик провалился под землю. Асфальтовое покрытие не выдержало вес машины. Сейчас место происшествия слабо огорожено - натянута синяя пленка и поставлены мусорные контейнеры. Программа Degpunktā выяснила, как долго будет стоять такое ограждение и опасен ли этот район для проживания.

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Опасная яма образовалась в центре Риги рядом с многоэтажным домом на улице Стабу. Обрушение произошло из-за того, что под аркой дома проехал грузовик. Во дворе идут строительные работы.

Однако асфальтовое покрытие не выдержало такой большой нагрузки. Поскольку провал находится между двором дома и улицей, то образовавшуюся яму заметили многие жители близлежащих домов.

В настоящее время яма скрыта от глаз людей пленкой, а впереди выдвинуты мусорные контейнеры. Это было сделано для того, чтобы затруднить доступ к опасному месту.

Строительное управление Рижской думы провело обследование через три дня после образования провала, однако выводы о том, насколько опасен объект и какие будут дальнейшие действия, пока не сделаны.

В соседнем дворе тоже видно, что тротуар начал прогибаться, но здесь люди по-прежнему ездят на личных машинах и надеются, что однажды они не окажутся под землей.

Видео: Сюжет программы Degpunktā 

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