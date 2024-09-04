Видео Чтобы помыться, пришлось идти в бассейн: многоквартирный дом в Пурвциемсе остался без воды

Посещение туалета затруднено, и, разумеется, стирка одежды и гигиена отменены почти на неделю.

Готовясь к первому учебному дню своего младшего ребенка, семья, вынужденная обстоятельствами, прибегает к доселе не практиковавшемуся методу - намеренному посещению бассейна, чтобы ребенок мог хотя бы помыться.

На доске объявлений управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks нет ни слова о том, что в здании возникла аварийная ситуация.

В то же время Siltumserviss Rīga лишь прикрепила на входной двери записку об аварийной ситуации с горячей водой, срок устранение которой также неизвестен.

Если горячая вода считается комфортной услугой, то подача холодной воды обязательна.

Поэтому в ситуациях, когда холодная вода отсутствует в течение длительного времени, рядом со зданием необходимо разместить бак. В случае с жилым домом в Пурвциемсе этого сделано не было.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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