Программа Bez Tabu отправилась в Пурвциемс, где в одном из относительно редких в конкретном микрорайоне двенадцатиэтажных домов уже несколько дней нет не только горячей, но и холодной воды, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Чтобы помыться, пришлось идти в бассейн: многоквартирный дом в Пурвциемсе остался без воды
Посещение туалета затруднено, и, разумеется, стирка одежды и гигиена отменены почти на неделю.
Готовясь к первому учебному дню своего младшего ребенка, семья, вынужденная обстоятельствами, прибегает к доселе не практиковавшемуся методу - намеренному посещению бассейна, чтобы ребенок мог хотя бы помыться.
На доске объявлений управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks нет ни слова о том, что в здании возникла аварийная ситуация.
В то же время Siltumserviss Rīga лишь прикрепила на входной двери записку об аварийной ситуации с горячей водой, срок устранение которой также неизвестен.
Если горячая вода считается комфортной услугой, то подача холодной воды обязательна.
Поэтому в ситуациях, когда холодная вода отсутствует в течение длительного времени, рядом со зданием необходимо разместить бак. В случае с жилым домом в Пурвциемсе этого сделано не было.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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