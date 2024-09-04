"Сейчас сентябрь, а уже пахнет Рождеством. В благодарность народу я указом перенесу Рождество на 1 октября", - заявил Мадуро своим избирателям по телевидению.

Авторитарный лидер и раньше ускорял Рождество, чтобы отвлечь внимание от текущих проблем в стране.

Во время пандемии коронавируса он перенес праздник на 15 октября в 2020 году и на 4 октября в 2021 году.

В этом году Мадуро прибегнул к такому способу на фоне волнений после президентских выборов 28 июля. Он был объявлен победителем выборов, но оппозиция обвинила правительство в подтасовке результатов и заявила о победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса. В понедельник суд выдал ордер на арест Гонсалеса.

Социалистическое правительство Мадуро в рождественский период традиционно раздает продовольственные посылки в бедных районах страны.

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