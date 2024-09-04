Зеленский: Украина пока не намерена покидать Курскую область

"Нам не нужна их земля. Мы не собираемся внедрять там наш, украинский образ жизни", - сказал Зеленский в своем первом развернутом интервью с момента вторжения Украины в Курскую область.

Но Украина будет "удерживать" эту территорию, потому что она является важной частью "плана победы", который может положить конец войне, сказал украинский президент. Он сообщил, что представит свой план международным партнерам, в том числе США.

"Пока нам это нужно", - сказал Зеленский о территории, контролируемой украинскими войсками в России.

Президент Украины заявил, что не может комментировать, планирует ли Украина захватывать новые российские территории. "Я не буду этого говорить, извините. При всем уважении, я не могу об этом говорить. Я думаю, что неожиданность - это ключ к успеху", - сказал он.

В интервью Зеленский заявил, что администрацию президента США Джо Байдена не предупреждали заранее о планах вторжения в Курскую область, поскольку это было тщательно охраняемым секретом даже в Украине.

"Да, мы никого не предупреждали. Это не вопрос отсутствия доверия", - пояснил Зеленский. Он отметил, что украинское контрнаступление прошлым летом не было успешным, потому что о нем много говорили, давая России время на подготовку.

"Круг людей, которые знали об этой операции, был максимально сужен. Думаю, это стало одной из причин ее успеха", - подчеркнул украинский президент.

6 августа украинская армия начала наступление в Курской области, прорвав российскую линию обороны в районе Суджи и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году войны Украина фактически перенесла боевые действия на территорию самого агрессора.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!