Подходит к концу четвертый день сентября, но лето, кажется, и не планирует уходить. О том, когда же наступит настоящая осень, что происходит со строительством Rail Baltica в Риге и правительством в Украине, как дом в Пурвиецмсе остался без воды, что думает Михаил Зыгарь о Риге и Юрмале и других главных новостях 4 сентября - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 4 сентября ⟩ Трагедия с участницей Олимпиады, заморозка Rail Baltica в Риге и сколько продлится лето
Новости Латвии:
Власти Латвии сейчас не в состоянии оплатить строительство "рижской петли" Rail Baltica - ответвления от основной магистрали до Риги и аэропорта, так что этот участок магистрали будет заморожен, сообщил глава комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica Андрис Кулбергс в передаче "Домская площадь" на LR-4.
В волости Бирзгалес Огрского края рано утром 21 августа женщина-грибник повстречала медведя и укрылась от него в охотничьей башне неподалеку. Издание medibas.lv пишет, что сначала женщина услышала хруст веток, а после раздалось рычание.
Программа Bez Tabu отправилась в Пурвциемс, где в одном из относительно редких в микрорайоне двенадцатиэтажных домов уже несколько дней нет не только горячей, но и холодной воды, сообщает программа Bez Tabu.
Распространение Covid-19 увеличилось по всей Европе, а также в Латвии. В связи с этим в двух отделениях Даугавпилсской региональной больницы уже введены карантинные меры, сообщает TV3 Ziņas.
В феврале этого года депутаты Европарламента приняли новый регламент, который предусматривает, что платежи клиентов банка должны доходить до получателей мгновенно - в течение 10 секунд. Жители Латвии отмечают, что после окончания рабочего дня деньги, отправленные со счета Swedbank, не доходят до других европейских банков с такой скоростью. Об этом сообщает портал tv3.lv.
За рубежом:
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook.
Клиент арендовал машину Bolt Drive и совершил на ней аварию. Он известил компанию о произошедшем, надеясь, что размер собственной ответственности не превысит 200 евро. Когда он получил письмо, в котором с него потребовали гораздо большую сумму, он решил обратиться за помощью в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Участница Олимпийских игр в Париже Ребекка Чептегей находится в критическом состоянии и борется за жизнь, сообщает CNN.
Корреспондент Би-би-си Ник Бик поговорил с украинскими новобранцами, которых вскоре отправят на фронт.
Интересное чтиво:
Разумеется, после февраля 2022 года отношение к русскому языку, в том числе и в Латвии, изменилось. Но ответственный редактор LSM+ Александра Плотникова уверена, что в социальных сетях это куда заметнее, чем в реальной жизни. Об этом она рассказала в эфире программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET.
В соцсети X (бывший Twitter) женщина попросила совета в необычной ситуации: ее оштрафовали, хотя в тот день машины у нее не было. TVNET выяснял ситуацию.
Во время визита к семейному врачу вы можете получить направление на лабораторные исследования или направление к врачу-специалисту, который проведет дальнейшее диагностическое обследование или консультацию. Что произойдет, если это направление не будет использовано? Пациента внесут в черный список?
Российский писатель и журналист Михаил Зыгарь недавно посетил Ригу, провел встречу со своими читателями, представил новую книгу "Война и наказание" и дал небольшое интервью LSM+.
По информации Евростата, в прошлом году производство пива в Евросоюзе сократилось на 5%, а в Латвии упало на 8%. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних Литве и Эстонии. Однако не все так просто: одновременно с этим растут как на дрожжах обороты производства безалкогольного пива. В ЕС оно выросло на 13,5%, а в Латвии - на 23,2%.
"Более исламофобской точки на карте, чем Рижский аэропорт, больше нет", - со смехом говорит Вера, уверенная в себе женщина средних лет балтийской внешности. Успешный руководитель, профессионал в своей области. Ее принадлежность к исламу может выдать только платок, который закрывает волосы. В своем интервью для TVNET+ Вера рассказала, как она живет в Латвии и не противоречит ли ее карьера и руководство мужчинами роли женщины в исламе.
Устойчивая летняя погода в Латвии продлится по крайней мере до середины сентября, сообщает LSM+ со ссылкой на синоптиков.
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