Главное за 4 сентября Трагедия с участницей Олимпиады, заморозка Rail Baltica в Риге и сколько продлится лето

За рубежом:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Клиент арендовал машину Bolt Drive и совершил на ней аварию. Он известил компанию о произошедшем, надеясь, что размер собственной ответственности не превысит 200 евро. Когда он получил письмо, в котором с него потребовали гораздо большую сумму, он решил обратиться за помощью в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Участница Олимпийских игр в Париже Ребекка Чептегей находится в критическом состоянии и борется за жизнь, сообщает CNN.

Корреспондент Би-би-си Ник Бик поговорил с украинскими новобранцами, которых вскоре отправят на фронт.

Интересное чтиво:

Разумеется, после февраля 2022 года отношение к русскому языку, в том числе и в Латвии, изменилось. Но ответственный редактор LSM+ Александра Плотникова уверена, что в социальных сетях это куда заметнее, чем в реальной жизни. Об этом она рассказала в эфире программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET.

В соцсети X (бывший Twitter) женщина попросила совета в необычной ситуации: ее оштрафовали, хотя в тот день машины у нее не было. TVNET выяснял ситуацию.