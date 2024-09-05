Перестановки в правительстве Украины: что происходит?

Нынешняя Украина доказывает, что невозможное возможно. Даже с учетом того, что Рада одобрила отставки только четырех руководителей министерств и еще не рассматривала заявление Дмитрия Кулебы, кадровая ротация вряд ли приведет к каким-то фундаментальным изменениям в жизни страны, а большинством ее населения так и вовсе останется незамеченной.

Во-первых, о грядущих изменениях в правительстве представители власти говорят уже добрых полгода — несколько раз некие источники анонсировали даже скорую замену премьера. Но то до кадрового вопроса у власти не доходили руки из-за наличия более важных дел, то сказывался крайне короткий размер скамейки запасных команды Владимира Зеленского. Так или иначе, о том, что скоро значимая часть лиц в правительстве будет заменена, говорили давно и вслух — поэтому сегодняшние голосования Рады не имеют эффекта сюрприза.

Во-вторых, любые кадровые ротации, неожиданные или ожидаемые, в Украине давно меркнут на фоне трагических событий большой войны, начатой Россией два с половиной года назад. Кому интересна замена министра экологии, юстиции или даже иностранных дел в то время, когда спасатели еще не закончили разбор завалов после вчерашнего ракетного удара по Полтаве, а сегодня утром в траур погрузился Львов?

В-третьих, что толку переживать о заменах в правительстве, если степень влиятельности этого самого правительства на ситуацию в стране довольно ограничена. Будем откровенны, полномасштабное вторжение России закономерно привело к превращению Украины в суперпрезидентскую республику, в которой функции реального правительства выполняет офис президента. Поэтому призыв Владимира Зеленского из вчерашнего обращения — «дать новую силу правительственным учреждениям Украины» — это, конечно, хорошо, но переоценивать встряску кабинета министров тоже не стоит.

На фоне новостей с фронтов и из тыла развязанной Россией войны, перед лицом вызовов, стоящих сегодня перед Киевом, новости об отставках в правительстве явно не тянут на первые полосы украинских газет.