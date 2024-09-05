Перестановки в правительстве Украины: что происходит?

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, предположительно, после формальной отставки вернется на пост вице-премьера, в дополнение к которому получит назначение министром юстиции.
Вместо Руслана Стрельца министром экологии планируется назначить Светлану Гринчук, которая сейчас занимает пост замминистра энергетики.
Председателю Фонда государственного имущества Виталию Ковалю источники «Украинской правды» предрекали пост министра аграрной политики. Однако на пленарном заседании Верховная рада не поддержала его отставку.
Также ожидаются назначения в министерствах, которые возглавляют чиновники в ранге временно исполняющих обязанности.
Министерство инфраструктуры и региональной политики, по словам собеседников «Украинской правды», может возглавить заместитель руководителя офиса президента Алексей Кулеба. Сейчас ведомством руководит врио министра Василий Шкураков.
В министерстве культуры врио главы Ростислава Карандеева, вероятно, сменит еще один замруководителя офиса президента Николай Точицкий. Он кадровый дипломат, в прошлом генеральный консул в Сан-Франциско, постоянный представитель Украины при Совете Европы и экс-посол в Бельгии и Люксембурге.
Кроме того, по данным источников «Украинской правды», Верховная рада планирует назначить на постоянные министерские должности часть из временно исполняющих обязанности: Александра Порхуна — министром по делам ветеранов, а Матвея Бедного — министром молодежи и спорта.
Насколько важны эти перестановки? Комментарий обозревателя Би-би-си Святослава Хоменко
Сложно назвать какую-либо страну мира, в которой «оптовые» заявления об отставке министров не были бы признаком масштабного политического кризиса или, по крайней мере, не стали бы политическим землетрясением.