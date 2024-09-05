Кулеба ушел в отставку с поста главы МИД Украины

За это решение проголосовали 240 депутатов из 330. Вместо Кулебы главой МИД назначен Андрей Сибига, ранее работавший первым заместителем главы ведомства.

Сибига долго работал на различных должностях в МИД Украины, с 2016 по 2021 годы был послом Украины в Турции, а затем занял пост замглавы офиса президента, где курировал вопросы внешней политики. В украинское внешнеполитическое ведомство он вернулся в июле этого года.

Решить вопрос с отставкой Кулебы депутаты должны были еще в среду. Однако Верховная рада закрыла заседание, так и не поставив этот вопрос на голосование.

Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя перестановки в правительстве, заявил, что перемены затронут и МИД.

"Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не будут исключением", - сказал Зеленский.

Пока не ясно, как в дальнейшем сложится карьера Кулебы. По некоторым данным, ему могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или НАТО, или же должность посла в Бельгии и Люксембурге.

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